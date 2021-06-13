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В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе - РИА Новости, 13.06.2021
В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
Водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе в городе Троицке Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T08:22
2021-06-13T13:40
гумвд
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 июн — РИА Новости. Водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе в городе Троицке Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.В интернете размещено видео из Троицка, на котором водитель автомобиля, проезжая нерегулируемый пешеходный переход и не снижая скорости, наезжает на двух детей.По данным полиции, ДТП произошло 12 июня в 14:20 (12:20 мск) у дома № 25 на улице Гагарина. По предварительной информации, 57-летний мужчина за рулем автомобиля Cadillac Escalade сбил двух девочек 11 и 13 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате обе доставлены в медицинское учреждение.В пресс-службе уточнили, что максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.Мера пресечения в отношении водителя избирается, добавили в пресс-службе.
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гумвд, челябинская область, происшествия
В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
08:22 13.06.2021 (обновлено: 13:40 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе в городе Троицк Челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 июн — РИА Новости. Водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе в городе Троицке Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В интернете размещено видео из Троицка, на котором водитель автомобиля, проезжая нерегулируемый пешеходный переход и не снижая скорости, наезжает на двух детей.
По данным полиции, ДТП произошло 12 июня в 14:20 (12:20 мск) у дома № 25 на улице Гагарина. По предварительной информации, 57-летний мужчина за рулем автомобиля Cadillac Escalade сбил двух девочек 11 и 13 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате обе доставлены в медицинское учреждение.

"В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
Мера пресечения в отношении водителя избирается, добавили в пресс-службе.
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