https://ria.ru/20210613/dtp-1736819808.html

В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе

В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе - РИА Новости, 13.06.2021

В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе

Водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе в городе Троицке Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T08:22

2021-06-13T08:22

2021-06-13T13:40

гумвд

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 июн — РИА Новости. Водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе в городе Троицке Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.В интернете размещено видео из Троицка, на котором водитель автомобиля, проезжая нерегулируемый пешеходный переход и не снижая скорости, наезжает на двух детей.По данным полиции, ДТП произошло 12 июня в 14:20 (12:20 мск) у дома № 25 на улице Гагарина. По предварительной информации, 57-летний мужчина за рулем автомобиля Cadillac Escalade сбил двух девочек 11 и 13 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате обе доставлены в медицинское учреждение.В пресс-службе уточнили, что максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.Мера пресечения в отношении водителя избирается, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210610/mototsikl-1736502203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, челябинская область, происшествия