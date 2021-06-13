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ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ - РИА Новости, 13.06.2021
ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T13:10
2021-06-13T13:10
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что за неделю разведка республики обнаружила вооружение и технику украинских силовиков в жилых районах 11 подконтрольных Киеву населенных пунктах линии соприкосновения."Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.По его словам, Народная милиция ЛНР выявила работу станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новоалександровка, которая использовалась для подавления сигналов управления беспилотников СММ ОБСЕ.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч миской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210613/zenitki-1736843242.html
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луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире
ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
13:10 13.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ, заявили в ЛНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что за неделю разведка республики обнаружила вооружение и технику украинских силовиков в жилых районах 11 подконтрольных Киеву населенных пунктах линии соприкосновения.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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В ЛНР заявили о размещении зенитных установок ВСУ в Донбассе
"Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
По его словам, Народная милиция ЛНР выявила работу станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новоалександровка, которая использовалась для подавления сигналов управления беспилотников СММ ОБСЕ.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч миской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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