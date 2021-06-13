ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ, заявили в ЛНР
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что за неделю разведка республики обнаружила вооружение и технику украинских силовиков в жилых районах 11 подконтрольных Киеву населенных пунктах линии соприкосновения.
"Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
По его словам, Народная милиция ЛНР выявила работу станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новоалександровка, которая использовалась для подавления сигналов управления беспилотников СММ ОБСЕ.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч миской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.