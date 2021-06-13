https://ria.ru/20210613/donbass-1736844105.html

ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ

ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ - РИА Новости, 13.06.2021

ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ

Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T13:10

2021-06-13T13:10

2021-06-13T13:10

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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что за неделю разведка республики обнаружила вооружение и технику украинских силовиков в жилых районах 11 подконтрольных Киеву населенных пунктах линии соприкосновения."Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.По его словам, Народная милиция ЛНР выявила работу станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Новоалександровка, которая использовалась для подавления сигналов управления беспилотников СММ ОБСЕ.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч миской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210613/zenitki-1736843242.html

https://ria.ru/20210612/lnr-1736794466.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире