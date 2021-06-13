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"Боюсь за жизнь": куда новгородские чиновники переселили кандидата наук
"Боюсь за жизнь": куда новгородские чиновники переселили кандидата наук - РИА Новости, 13.06.2021
"Боюсь за жизнь": куда новгородские чиновники переселили кандидата наук
В село Лычково Ирина Сошникова переехала из Киргизии еще в начале нулевых — в родном Оше из-за межэтнических столкновений стало небезопасно. На скопленные... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T08:00
2021-06-13T10:23
пенсионеры
квартира
жилье
новгородская область
общество
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Мария Марикян. В село Лычково Ирина Сошникова переехала из Киргизии еще в начале нулевых — в родном Оше из-за межэтнических столкновений стало небезопасно. На скопленные деньги купила квартиру в бараке, который со временем пришел в аварийное состояние, но администрация это упорно не признавала. Доказать свою правоту 62-летней пенсионерке удалось только в суде. Чиновники, в свою очередь, "в целях безопасности" переселили ее в маневренный фонд, где условия еще хуже. Сошникова не рискует туда даже заходить. Теперь каждый ее день начинается с вопроса — где переночевать.Из Оша в ЛычковоВ Киргизии у Сошниковой были и крыша над головой, и работа. Кандидат филологических наук, она преподавала русский и литературу в педагогическом институте. "Бросать все это было непросто, но пришлось. Все наши разъехались кто куда, никого почти не осталось", — объясняет Ирина Викторовна.В 2002-м она вместе с матерью отправилась в Демянск Новгородской области, остановились у земляков, те помогли с пропиской. Устроилась педагогом в колледж в поселке Лычково и начала откладывать деньги на квартиру."Коллега продавала жилье в деревянном доме 1954 года постройки. Там всего восемь квартир. Ни воды, ни канализации, ни отопления. Многие здесь жили в таких условиях, это не считалось чем-то из ряда вон выходящим, — говорит пенсионерка. — Мы купили квартиру в одном из таких срубов за двадцать тысяч".Сошниковы быстро освоились на новом месте. Получили вид на жительство, затем — российское гражданство. Провели в квартиру водопровод, иначе пришлось бы ходить к колонке. В морозы топили печки — их было три. Работа Ирину в целом устраивала. Она часто выезжала на курсы повышения квалификации в Москву. В 2005-м ее заметили и пригласили преподавать в Российскую академию образования.Но она постоянно наведывалась в Лычково. С годами поселок совсем опустел. Раньше многие трудились в леспромхозе, неплохо зарабатывали. На скопленные деньги покупали благоустроенные квартиры в больших городах и уезжали. Судебные разбирательстваВ 2012-м Сошникова вернулась к матери, которая к тому времени осталась в доме одна — все соседи съехали. Здание пребывало в плачевном состоянии. Стены в пустующих квартирах зимой промерзали, а к весне покрывались трещинами и плесенью. Полы из-за сырости сгнили и провалились.Еще в 2011-м Сошникова просила признать дом непригодным для жизни. По ее словам, тогда межведомственная комиссия при осмотре определила, что уже через год там будет просто небезопасно. Ирина Викторовна надеялась, что ее включат в программу расселения из аварийного жилфонда. Квартира на тот момент находилась в собственности сельской администрации. Но чиновники решили, что условия вполне приемлемые. Более того, в 2014 году барак внесли в список для капремонта. "Это же полный абсурд! Дом разваливается на глазах, а они затеяли ремонт! Куда я только не обращалась — без толку!" — возмущается Сошникова. В 2015-м барак перешел в ведомство Демянского муниципального района. И все равно здание не признали аварийным. В 2016 году сделали новую крышу за 600 тысяч."Прямо во время работ обрушился потолок на кухне, хорошо, что никого там не было… Пошли трещины по стене. Я просила остановить это безобразие, но никто меня не слушал, — не сдерживает слез Ирина Викторовна. — Мамочка уже лежачая была. Я передвигала ее кровать из угла в другой, чтобы на нее ничего не упало. Из-за всего этого у нее сердце не выдержало, она умерла…"Сошникова пошла в райсуд. Жилище наконец признали аварийным. Правда, только спустя два года. Пока продолжались разбирательства, власти собрали заявки на включение аварийного жилфонда в следующую волну программы по расселению.Бюджетные деньги, потраченные на крышу, по сути, выбросили на ветер. Депутат из Великого Новгорода Анна Черепанова обращает внимание: фактически чиновников за неэффективное использование средств можно было привлечь к уголовной ответственности."Но все спустили на тормозах, — отмечает депутат. — Региональный фонд капремонта подавал иск на возмещение потраченного на ремонт крыши. Администрация выплатила лишь сто тысяч. Остальные пятьсот не потребовали: эту сумму фонд капремонта использовал из средств собственников. Правильнее было бы вернуть деньги людям"."Помыться негде"В 2018 году Сошникова снова обратилась в суд — чтобы предоставили жилье по соцнайму. И проиграла. Администрация района предложила несколько вариантов, все — из маневренного фонда. От жилья в Лычково пенсионерка отказалась сразу, поскольку там необустроенный барак. В Демянске было получше — двухэтажка хоть не новая, зато кирпичная и в центре поселка. Из минусов — печное отопление. Однако тратить половину пенсии на дрова Ирине Викторовне не хотелось.Суд обязал администрацию выкупить у Ирины Викторовны аварийный барак по цене не ниже рыночной. Она была не против, пока не узнала, что ей готовы выплатить всего 330 тысяч рублей. Этого, отмечает Черепанова, "даже на сарай не хватит". Пенсионерка отправилась в прокуратуру и добилась повторной экспертизы.Тем временем чиновники по суду принудили ее переехать в маневренный фонд в Лычково. "В целях ее же безопасности", — отмечают в администрации. Решение вступило в силу зимой. Сошникова пыталась оспорить, но безуспешно. Четверного июня к ней нагрянули приставы и перевезли вещи. По словам пенсионерки, по ходу дела перебили посуду и поцарапали мебель."Сбросили все в одну кучу: диван завален шкафами и другими вещами. Я не могу это разгрести, даже лечь негде. В моем бараке хоть водопровод есть, а в другом вообще ничего. Трещины в несущих стенах. Дом покосившийся. Условия еще хуже, чем были, — плачет Ирина Викторовна. — Долгие годы — никаких удобств. Раньше хоть в деревне была общественная баня, но в 2014-м ее закрыли, помыться негде, только в тазике. Вместо туалета — дыра в полу. Машина приезжает откачивать отходы. Вонь в квартире ужасная".В рамках законаВ администрации Демянского района Новгородской области РИА Новости объясняют, что в ситуации с Сошниковой чиновники "действовали в рамках закона"."Жилье в Лычково неблагоустроенное. Были хорошие варианты в Демянске и Кневицах. Ирина Викторовна отказалась". Чиновники уже готовы выкупить барак за 435 тысяч рублей. Там ждут, когда пенсионерка подпишет согласие и направит документ в райадминистрацию.Сама она не намерена оставаться в Новгородской области: "Уже не могу — нет сил с ними бороться". Собирается переехать в город Волжский к подруге. Больше у нее никого не осталось. На историю с переселением Сошниковой обратила внимание член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова. У себя в соцсетях она объявила сбор средств на жилье для пенсионерки. Подыскивают вариант в Волжском.Но сейчас Ирине Викторовне негде даже переночевать и приходится обивать пороги соседей. Она хочет поскорее решить все бюрократические вопросы и забыть пережитое, как страшный сон.
https://ria.ru/20201218/baraki-1589486711.html
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пенсионеры, квартира, жилье, новгородская область, общество

"Боюсь за жизнь": куда новгородские чиновники переселили кандидата наук

08:00 13.06.2021 (обновлено: 10:23 13.06.2021)
 
© Фото : предоставлено Анной ЧерепановойБарак
Барак - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Фото : предоставлено Анной Черепановой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Мария Марикян. В село Лычково Ирина Сошникова переехала из Киргизии еще в начале нулевых — в родном Оше из-за межэтнических столкновений стало небезопасно. На скопленные деньги купила квартиру в бараке, который со временем пришел в аварийное состояние, но администрация это упорно не признавала. Доказать свою правоту 62-летней пенсионерке удалось только в суде. Чиновники, в свою очередь, "в целях безопасности" переселили ее в маневренный фонд, где условия еще хуже. Сошникова не рискует туда даже заходить. Теперь каждый ее день начинается с вопроса — где переночевать.

Из Оша в Лычково

В Киргизии у Сошниковой были и крыша над головой, и работа. Кандидат филологических наук, она преподавала русский и литературу в педагогическом институте. "Бросать все это было непросто, но пришлось. Все наши разъехались кто куда, никого почти не осталось", — объясняет Ирина Викторовна.
В 2002-м она вместе с матерью отправилась в Демянск Новгородской области, остановились у земляков, те помогли с пропиской. Устроилась педагогом в колледж в поселке Лычково и начала откладывать деньги на квартиру.
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"Коллега продавала жилье в деревянном доме 1954 года постройки. Там всего восемь квартир. Ни воды, ни канализации, ни отопления. Многие здесь жили в таких условиях, это не считалось чем-то из ряда вон выходящим, — говорит пенсионерка. — Мы купили квартиру в одном из таких срубов за двадцать тысяч".
Сошниковы быстро освоились на новом месте. Получили вид на жительство, затем — российское гражданство. Провели в квартиру водопровод, иначе пришлось бы ходить к колонке. В морозы топили печки — их было три. Работа Ирину в целом устраивала. Она часто выезжала на курсы повышения квалификации в Москву. В 2005-м ее заметили и пригласили преподавать в Российскую академию образования.
Но она постоянно наведывалась в Лычково. С годами поселок совсем опустел. Раньше многие трудились в леспромхозе, неплохо зарабатывали. На скопленные деньги покупали благоустроенные квартиры в больших городах и уезжали.

Судебные разбирательства

В 2012-м Сошникова вернулась к матери, которая к тому времени осталась в доме одна — все соседи съехали. Здание пребывало в плачевном состоянии. Стены в пустующих квартирах зимой промерзали, а к весне покрывались трещинами и плесенью. Полы из-за сырости сгнили и провалились.
© Фото : предоставлено Анной ЧерепановойИрина Сошникова
Ирина Сошникова - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : предоставлено Анной Черепановой
Ирина Сошникова
Еще в 2011-м Сошникова просила признать дом непригодным для жизни. По ее словам, тогда межведомственная комиссия при осмотре определила, что уже через год там будет просто небезопасно. Ирина Викторовна надеялась, что ее включат в программу расселения из аварийного жилфонда. Квартира на тот момент находилась в собственности сельской администрации. Но чиновники решили, что условия вполне приемлемые. Более того, в 2014 году барак внесли в список для капремонта.
"Это же полный абсурд! Дом разваливается на глазах, а они затеяли ремонт! Куда я только не обращалась — без толку!" — возмущается Сошникова. В 2015-м барак перешел в ведомство Демянского муниципального района. И все равно здание не признали аварийным. В 2016 году сделали новую крышу за 600 тысяч.
"Прямо во время работ обрушился потолок на кухне, хорошо, что никого там не было… Пошли трещины по стене. Я просила остановить это безобразие, но никто меня не слушал, — не сдерживает слез Ирина Викторовна. — Мамочка уже лежачая была. Я передвигала ее кровать из угла в другой, чтобы на нее ничего не упало. Из-за всего этого у нее сердце не выдержало, она умерла…"
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Сошникова пошла в райсуд. Жилище наконец признали аварийным. Правда, только спустя два года. Пока продолжались разбирательства, власти собрали заявки на включение аварийного жилфонда в следующую волну программы по расселению.

"Мы пролетели, поскольку наш дом еще не считался непригодным для жизни, — вздыхает пенсионерка. — Возможно, было бы проще, если бы подключились и другие собственники. Однако они не пожелали в это ввязываться".

Бюджетные деньги, потраченные на крышу, по сути, выбросили на ветер. Депутат из Великого Новгорода Анна Черепанова обращает внимание: фактически чиновников за неэффективное использование средств можно было привлечь к уголовной ответственности.
"Но все спустили на тормозах, — отмечает депутат. — Региональный фонд капремонта подавал иск на возмещение потраченного на ремонт крыши. Администрация выплатила лишь сто тысяч. Остальные пятьсот не потребовали: эту сумму фонд капремонта использовал из средств собственников. Правильнее было бы вернуть деньги людям".
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"Помыться негде"

В 2018 году Сошникова снова обратилась в суд — чтобы предоставили жилье по соцнайму. И проиграла. Администрация района предложила несколько вариантов, все — из маневренного фонда. От жилья в Лычково пенсионерка отказалась сразу, поскольку там необустроенный барак. В Демянске было получше — двухэтажка хоть не новая, зато кирпичная и в центре поселка. Из минусов — печное отопление. Однако тратить половину пенсии на дрова Ирине Викторовне не хотелось.

"Еще предлагали жилье в поселке Кневицы. Там убитые дороги, нет общественного транспорта, никакой социальной инфраструктуры. Все, кто мог, давно сбежали. Если сравнивать, то уж лучше в Лычково, поскольку хотя бы больница ближе — она в Демянске, — объясняет Черепанова. — В маневренном фонде к тому же ты на птичьих правах. В жилье по соцнайму хоть прописку оформляют".

Суд обязал администрацию выкупить у Ирины Викторовны аварийный барак по цене не ниже рыночной. Она была не против, пока не узнала, что ей готовы выплатить всего 330 тысяч рублей. Этого, отмечает Черепанова, "даже на сарай не хватит". Пенсионерка отправилась в прокуратуру и добилась повторной экспертизы.
Тем временем чиновники по суду принудили ее переехать в маневренный фонд в Лычково. "В целях ее же безопасности", — отмечают в администрации. Решение вступило в силу зимой. Сошникова пыталась оспорить, но безуспешно. Четверного июня к ней нагрянули приставы и перевезли вещи. По словам пенсионерки, по ходу дела перебили посуду и поцарапали мебель.
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"Сбросили все в одну кучу: диван завален шкафами и другими вещами. Я не могу это разгрести, даже лечь негде. В моем бараке хоть водопровод есть, а в другом вообще ничего. Трещины в несущих стенах. Дом покосившийся. Условия еще хуже, чем были, — плачет Ирина Викторовна. — Долгие годы — никаких удобств. Раньше хоть в деревне была общественная баня, но в 2014-м ее закрыли, помыться негде, только в тазике. Вместо туалета — дыра в полу. Машина приезжает откачивать отходы. Вонь в квартире ужасная".

В рамках закона

В администрации Демянского района Новгородской области РИА Новости объясняют, что в ситуации с Сошниковой чиновники "действовали в рамках закона".
"Жилье в Лычково неблагоустроенное. Были хорошие варианты в Демянске и Кневицах. Ирина Викторовна отказалась". Чиновники уже готовы выкупить барак за 435 тысяч рублей. Там ждут, когда пенсионерка подпишет согласие и направит документ в райадминистрацию.
Сама она не намерена оставаться в Новгородской области: "Уже не могу — нет сил с ними бороться". Собирается переехать в город Волжский к подруге. Больше у нее никого не осталось.
На историю с переселением Сошниковой обратила внимание член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова. У себя в соцсетях она объявила сбор средств на жилье для пенсионерки. Подыскивают вариант в Волжском.
Но сейчас Ирине Викторовне негде даже переночевать и приходится обивать пороги соседей. Она хочет поскорее решить все бюрократические вопросы и забыть пережитое, как страшный сон.
 
ПенсионерыКвартираЖильеНовгородская областьОбщество
 
 
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