https://ria.ru/20210613/dollary-1736811225.html

Финансист научил, на что лучше поменять доллары

Финансист научил, на что лучше поменять доллары - РИА Новости, 13.06.2021

Финансист научил, на что лучше поменять доллары

Валютные инвестиции – это не только банковские депозиты. Есть несколько классов активов в валюте, из которых можно выбирать, рассказал агентству "Прайм" главный РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T01:17

2021-06-13T01:17

2021-06-13T05:08

арарат мкртчян

россия

доллары

экономика

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Валютные инвестиции – это не только банковские депозиты. Есть несколько классов активов в валюте, из которых можно выбирать, рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.По его словам, преимущества государственных или корпоративных еврооблигаций в том, что купонный доход по ним выше, чем банковский процент, а надежность эмитента можно выбирать.

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2021

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арарат мкртчян, россия, доллары, экономика