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Финансист научил, на что лучше поменять доллары
Финансист научил, на что лучше поменять доллары - РИА Новости, 13.06.2021
Финансист научил, на что лучше поменять доллары
Валютные инвестиции – это не только банковские депозиты. Есть несколько классов активов в валюте, из которых можно выбирать, рассказал агентству "Прайм" главный РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T01:17
2021-06-13T01:17
2021-06-13T05:08
арарат мкртчян
россия
доллары
экономика
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Валютные инвестиции – это не только банковские депозиты. Есть несколько классов активов в валюте, из которых можно выбирать, рассказал агентству "Прайм" главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.По его словам, преимущества государственных или корпоративных еврооблигаций в том, что купонный доход по ним выше, чем банковский процент, а надежность эмитента можно выбирать.
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арарат мкртчян, россия, доллары, экономика
Финансист научил, на что лучше поменять доллары
01:17 13.06.2021 (обновлено: 05:08 13.06.2021)
Финансист Мкртчян посоветовал отказаться от долларов в пользу инвестиций