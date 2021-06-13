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Экс-офицер СБУ рассказал о подготовке Украиной диверсий в России
Экс-офицер СБУ рассказал о подготовке Украиной диверсий в России - РИА Новости, 13.06.2021
Экс-офицер СБУ рассказал о подготовке Украиной диверсий в России
Украина стала базой для нацистов со всего мира, где они получают боевой опыт для диверсий на территории других стран, включая Россию, заявил экс-офицер... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T18:00
2021-06-13T18:52
россия
батальон "азов"
правый сектор
украина
в мире
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украина стала базой для нацистов со всего мира, где они получают боевой опыт для диверсий на территории других стран, включая Россию, заявил экс-офицер антитеррористического центра СБУ Василий Прозоров в беседе с радио Sputnik. Бывший силовик рассказал о подготовке нацистов на базе полка "Азов" на Украине. "В полку "Азов" я видел достаточно много иностранных граждан, которые там проходили службу, подготовку. Все они отличались откровенно националистическими и даже нацистскими взглядами", — отметил Прозоров. По его словам, речь идет о международном ультраправом движении. Для его последователей Украина стала центром притяжения, где они набираются боевого опыта, считает бывший офицер."Полк "Азов" Национальной гвардии Украины занимается подготовкой лиц, которые, возвращаясь к себе на родину, могут стать точками аккумуляции протестных движений или вооруженного сопротивления", — объяснил он.Как признался Прозоров, боевиков "Правого сектора"* готовили для "работы" в России. Он добавил, что россиян и украинцев очень сложно отличить по внешним признакам, что позволяет легко внедрять диверсантов, не вызывая подозрений."Фактически "Правый сектор"* рассматривал такие варианты. Этим занимаются и Министерство обороны Украины, и Главное управление разведки, этим же занимаются Силы специальных операций, которые готовят боевые группы, делая упор на людей, которые хорошо говорят по-русски и могут сойти за своих в регионах России", — подытожил Прозоров."Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции Украины в Донбассе. Позже Киев заявил, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований. Минобороны предложило добровольческим батальонам вступить в ряды Вооруженных сил Украины.В России Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бойцов "Азова" по статьям "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20191211/1562252862.html
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россия, батальон "азов", правый сектор, украина, в мире
Экс-офицер СБУ рассказал о подготовке Украиной диверсий в России
18:00 13.06.2021 (обновлено: 18:52 13.06.2021)
 
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© РИА Новости / Евгений Котенко
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Экс-офицер СБУ Прозоров рассказал, как Украина готовит диверсии в России

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украина стала базой для нацистов со всего мира, где они получают боевой опыт для диверсий на территории других стран, включая Россию, заявил экс-офицер антитеррористического центра СБУ Василий Прозоров в беседе с радио Sputnik.
Бывший силовик рассказал о подготовке нацистов на базе полка "Азов" на Украине.
"В полку "Азов" я видел достаточно много иностранных граждан, которые там проходили службу, подготовку. Все они отличались откровенно националистическими и даже нацистскими взглядами", — отметил Прозоров.
По его словам, речь идет о международном ультраправом движении. Для его последователей Украина стала центром притяжения, где они набираются боевого опыта, считает бывший офицер.
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"Полк "Азов" Национальной гвардии Украины занимается подготовкой лиц, которые, возвращаясь к себе на родину, могут стать точками аккумуляции протестных движений или вооруженного сопротивления", — объяснил он.
Как признался Прозоров, боевиков "Правого сектора"* готовили для "работы" в России. Он добавил, что россиян и украинцев очень сложно отличить по внешним признакам, что позволяет легко внедрять диверсантов, не вызывая подозрений.
"Фактически "Правый сектор"* рассматривал такие варианты. Этим занимаются и Министерство обороны Украины, и Главное управление разведки, этим же занимаются Силы специальных операций, которые готовят боевые группы, делая упор на людей, которые хорошо говорят по-русски и могут сойти за своих в регионах России", — подытожил Прозоров.
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В России Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бойцов "Азова" по статьям "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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РоссияБатальон "Азов"Правый секторУкраинаВ мире
 
 
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