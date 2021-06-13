Экс-офицер СБУ рассказал о подготовке Украиной диверсий в России
18:00 13.06.2021 (обновлено: 18:52 13.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве
Экс-офицер СБУ Прозоров рассказал, как Украина готовит диверсии в России
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украина стала базой для нацистов со всего мира, где они получают боевой опыт для диверсий на территории других стран, включая Россию, заявил экс-офицер антитеррористического центра СБУ Василий Прозоров в беседе с радио Sputnik.
Бывший силовик рассказал о подготовке нацистов на базе полка "Азов" на Украине.
"В полку "Азов" я видел достаточно много иностранных граждан, которые там проходили службу, подготовку. Все они отличались откровенно националистическими и даже нацистскими взглядами", — отметил Прозоров.
По его словам, речь идет о международном ультраправом движении. Для его последователей Украина стала центром притяжения, где они набираются боевого опыта, считает бывший офицер.
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"Полк "Азов" Национальной гвардии Украины занимается подготовкой лиц, которые, возвращаясь к себе на родину, могут стать точками аккумуляции протестных движений или вооруженного сопротивления", — объяснил он.
Как признался Прозоров, боевиков "Правого сектора"* готовили для "работы" в России. Он добавил, что россиян и украинцев очень сложно отличить по внешним признакам, что позволяет легко внедрять диверсантов, не вызывая подозрений.
"Фактически "Правый сектор"* рассматривал такие варианты. Этим занимаются и Министерство обороны Украины, и Главное управление разведки, этим же занимаются Силы специальных операций, которые готовят боевые группы, делая упор на людей, которые хорошо говорят по-русски и могут сойти за своих в регионах России", — подытожил Прозоров.
"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции Украины в Донбассе. Позже Киев заявил, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований. Минобороны предложило добровольческим батальонам вступить в ряды Вооруженных сил Украины.
В России Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бойцов "Азова" по статьям "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
*Запрещенная в России экстремистская организация.