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Житель Омской области зарезал дочь и ранил ножом жену
Житель Омской области зарезал дочь и ранил ножом жену - РИА Новости, 13.06.2021
Житель Омской области зарезал дочь и ранил ножом жену
Следователи СК в Омской области возбудили уголовное дело в отношении жителя одного из сел, который в пьяном виде убил ножом свою 15-летнюю дочь, а также тяжело... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T12:30
2021-06-13T12:30
2021-06-13T12:30
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
таврический район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Следователи СК в Омской области возбудили уголовное дело в отношении жителя одного из сел, который в пьяном виде убил ножом свою 15-летнюю дочь, а также тяжело ранил жену, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель СУСК по региону."По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте. В настоящее время он и его супруга находятся в больнице", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.Ранее в паблике "Инцидент. Омск" соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что трагедия произошла в селе Пристанское Таврического района Омской области: глава семьи якобы в приступе белой горячки напал на жену и детей с ножом, в результате чего от полученных ранений на месте скончалась его дочь-девятиклассница, жена и сын получили травмы. Очевидцы в паблике сообщают, что после совершенного преступления мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но врачам удалось его спасти.
https://ria.ru/20210610/napadeniya-1736420992.html
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следственный комитет россии (ск рф), омская область, таврический район, происшествия
Житель Омской области зарезал дочь и ранил ножом жену
СК завел дело против жителя Омской области, зарезавшего дочь и ранившего ножом жену