https://ria.ru/20210613/delo-1736840561.html

Житель Омской области зарезал дочь и ранил ножом жену

Житель Омской области зарезал дочь и ранил ножом жену - РИА Новости, 13.06.2021

Житель Омской области зарезал дочь и ранил ножом жену

Следователи СК в Омской области возбудили уголовное дело в отношении жителя одного из сел, который в пьяном виде убил ножом свою 15-летнюю дочь, а также тяжело... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T12:30

2021-06-13T12:30

2021-06-13T12:30

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

таврический район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Следователи СК в Омской области возбудили уголовное дело в отношении жителя одного из сел, который в пьяном виде убил ножом свою 15-летнюю дочь, а также тяжело ранил жену, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель СУСК по региону."По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте. В настоящее время он и его супруга находятся в больнице", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.Ранее в паблике "Инцидент. Омск" соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что трагедия произошла в селе Пристанское Таврического района Омской области: глава семьи якобы в приступе белой горячки напал на жену и детей с ножом, в результате чего от полученных ранений на месте скончалась его дочь-девятиклассница, жена и сын получили травмы. Очевидцы в паблике сообщают, что после совершенного преступления мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но врачам удалось его спасти.

https://ria.ru/20210610/napadeniya-1736420992.html

омская область

таврический район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), омская область, таврический район, происшествия