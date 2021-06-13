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Житель Омской области зарезал дочь и ранил ножом жену
Житель Омской области зарезал дочь и ранил ножом жену - РИА Новости, 13.06.2021
Житель Омской области зарезал дочь и ранил ножом жену
Следователи СК в Омской области возбудили уголовное дело в отношении жителя одного из сел, который в пьяном виде убил ножом свою 15-летнюю дочь, а также тяжело... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T12:30
2021-06-13T12:30
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
таврический район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Следователи СК в Омской области возбудили уголовное дело в отношении жителя одного из сел, который в пьяном виде убил ножом свою 15-летнюю дочь, а также тяжело ранил жену, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель СУСК по региону."По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте. В настоящее время он и его супруга находятся в больнице", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.Ранее в паблике "Инцидент. Омск" соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что трагедия произошла в селе Пристанское Таврического района Омской области: глава семьи якобы в приступе белой горячки напал на жену и детей с ножом, в результате чего от полученных ранений на месте скончалась его дочь-девятиклассница, жена и сын получили травмы. Очевидцы в паблике сообщают, что после совершенного преступления мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но врачам удалось его спасти.
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омская область
таврический район
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следственный комитет россии (ск рф), омская область, таврический район, происшествия
Житель Омской области зарезал дочь и ранил ножом жену
12:30 13.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

СК завел дело против жителя Омской области, зарезавшего дочь и ранившего ножом жену

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Следователи СК в Омской области возбудили уголовное дело в отношении жителя одного из сел, который в пьяном виде убил ножом свою 15-летнюю дочь, а также тяжело ранил жену, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель СУСК по региону.
"По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об его аресте. В настоящее время он и его супруга находятся в больнице", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
Ранее в паблике "Инцидент. Омск" соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что трагедия произошла в селе Пристанское Таврического района Омской области: глава семьи якобы в приступе белой горячки напал на жену и детей с ножом, в результате чего от полученных ранений на месте скончалась его дочь-девятиклассница, жена и сын получили травмы. Очевидцы в паблике сообщают, что после совершенного преступления мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но врачам удалось его спасти.
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Следственный комитет России (СК РФ)Омская областьТаврический районПроисшествия
 
 
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