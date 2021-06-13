https://ria.ru/20210613/blinken-1736863538.html

Блинкен согласился с Путиным в оценке российско-американских отношений

Блинкен согласился с Путиным в оценке российско-американских отношений - РИА Новости, 13.06.2021

Блинкен согласился с Путиным в оценке российско-американских отношений

Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с оценкой президента России Владимира Путина, что отношения США и России находятся в низшей за последние годы точке. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T16:28

2021-06-13T16:28

2021-06-13T16:38

россия

энтони блинкен

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с оценкой президента России Владимира Путина, что отношения США и России находятся в низшей за последние годы точке.В ходе интервью для телеканала Fox News госсекретарю задали вопрос, согласен ли он с мнением, что отношения США и России находятся в низшей за последние годы точке."Это, возможно, единственное, в чем я согласен с президентом Путиным", - ответил госсекретарь.Ранее Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что отношения США и России находятся в низшей точке за последние годы.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736765686.html

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россия, энтони блинкен, владимир путин, сша, в мире