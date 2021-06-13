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Блинкен согласился с Путиным в оценке российско-американских отношений
Блинкен согласился с Путиным в оценке российско-американских отношений - РИА Новости, 13.06.2021
Блинкен согласился с Путиным в оценке российско-американских отношений
Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с оценкой президента России Владимира Путина, что отношения США и России находятся в низшей за последние годы точке. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:28
2021-06-13T16:28
2021-06-13T16:38
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с оценкой президента России Владимира Путина, что отношения США и России находятся в низшей за последние годы точке.В ходе интервью для телеканала Fox News госсекретарю задали вопрос, согласен ли он с мнением, что отношения США и России находятся в низшей за последние годы точке."Это, возможно, единственное, в чем я согласен с президентом Путиным", - ответил госсекретарь.Ранее Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что отношения США и России находятся в низшей точке за последние годы.
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россия, энтони блинкен, владимир путин, сша, в мире
Блинкен согласился с Путиным в оценке российско-американских отношений
16:28 13.06.2021 (обновлено: 16:38 13.06.2021)
Госсекретарь США Блинкен согласился с Путиным в оценке российско-американских отношений