Белый дом раскрыл детали разговора Байдена с новым премьером Израиля
23:37 13.06.2021 (обновлено: 00:00 14.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Белый дом сообщил, что Байден поговорил по телефону с новым премьером Израиля Нафтали Беннетом
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден уже поговорил по телефону с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщил Белый дом.
Всего пару часов назад, около 21.00 мск в воскресенье Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид. Предыдущий премьер Биньямин Нетаньяху занимал пост более 15 лет - дольше всех в израильской истории.
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"Президент Байден поговорил с премьер-министром Беннетом, чтобы выразить свои теплые поздравления в связи с тем, что тот стал премьер-министром Государства Израиль", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Байден подчеркнул свою приверженность безопасности Израиля и поддержке двусторонних отношений, информирует Белый дом.
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"Он выразил твердое намерение углубить сотрудничество между США и Израилем в решении многих проблем, стоящих перед регионом. Лидеры договорились, что они и их команды будут тесно консультироваться по всем вопросам, касающимся региональной безопасности, включая Иран. Президент также сообщил, что его администрация намерена тесно сотрудничать с правительством Израиля в усилиях по продвижению мира, безопасности и процветания для израильтян и палестинцев", - говорится в заявлении.
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