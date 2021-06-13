Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210613/bayden-1736899733.html
Белый дом раскрыл детали разговора Байдена с новым премьером Израиля
Белый дом раскрыл детали разговора Байдена с новым премьером Израиля - РИА Новости, 14.06.2021
Белый дом раскрыл детали разговора Байдена с новым премьером Израиля
Президент США Джо Байден уже поговорил по телефону с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщил Белый дом. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-13T23:37
2021-06-14T00:00
нафтали беннет
кнессет израиля
джо байден
иран
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733324068_0:0:3322:1869_1920x0_80_0_0_80b55ba30aea67b92abc0000a41f4b32.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден уже поговорил по телефону с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщил Белый дом.Всего пару часов назад, около 21.00 мск в воскресенье Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид. Предыдущий премьер Биньямин Нетаньяху занимал пост более 15 лет - дольше всех в израильской истории."Президент Байден поговорил с премьер-министром Беннетом, чтобы выразить свои теплые поздравления в связи с тем, что тот стал премьер-министром Государства Израиль", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.Байден подчеркнул свою приверженность безопасности Израиля и поддержке двусторонних отношений, информирует Белый дом."Он выразил твердое намерение углубить сотрудничество между США и Израилем в решении многих проблем, стоящих перед регионом. Лидеры договорились, что они и их команды будут тесно консультироваться по всем вопросам, касающимся региональной безопасности, включая Иран. Президент также сообщил, что его администрация намерена тесно сотрудничать с правительством Израиля в усилиях по продвижению мира, безопасности и процветания для израильтян и палестинцев", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210613/bayden-1736899185.html
https://ria.ru/20210613/bennet-1736900568.html
https://ria.ru/20210613/knesset-1736889467.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733324068_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_4a23c14a45e4a2e753351e5ab42ac560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нафтали беннет, кнессет израиля, джо байден, иран, сша, израиль, в мире
Белый дом раскрыл детали разговора Байдена с новым премьером Израиля
23:37 13.06.2021 (обновлено: 00:00 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Белый дом сообщил, что Байден поговорил по телефону с новым премьером Израиля Нафтали Беннетом

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден уже поговорил по телефону с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщил Белый дом.
Всего пару часов назад, около 21.00 мск в воскресенье Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид. Предыдущий премьер Биньямин Нетаньяху занимал пост более 15 лет - дольше всех в израильской истории.
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
Вчера, 23:22
Байден назвал США лучшим другом Израиля
"Президент Байден поговорил с премьер-министром Беннетом, чтобы выразить свои теплые поздравления в связи с тем, что тот стал премьер-министром Государства Израиль", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Байден подчеркнул свою приверженность безопасности Израиля и поддержке двусторонних отношений, информирует Белый дом.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
Вчера, 23:56
Биография Нафтали Беннета
"Он выразил твердое намерение углубить сотрудничество между США и Израилем в решении многих проблем, стоящих перед регионом. Лидеры договорились, что они и их команды будут тесно консультироваться по всем вопросам, касающимся региональной безопасности, включая Иран. Президент также сообщил, что его администрация намерена тесно сотрудничать с правительством Израиля в усилиях по продвижению мира, безопасности и процветания для израильтян и палестинцев", - говорится в заявлении.
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
Вчера, 20:56
В Израиле объявили имя нового спикера Кнессета
 
Нафтали БеннетКнессет ИзраиляДжо БайденИранСШАИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Тейлоры признали на суде в Токио, что помогли сбежать экс-главе Nissan
08:46В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan
08:46Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной
08:40Саммит Россия — США рассчитан на внутренние аудитории, считает эксперт
08:32Автомобиль въехал в зрителей на гонках в Австралии
08:29Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Кумхан
08:21На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье
08:12Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы
08:05Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт
08:00Остановиться над пропастью. Что Путин и Байден приготовили к встрече
08:00"СССР уважал нас больше": Европа унижает Польшу
07:56В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках
07:31Визит Байдена и саммит НАТО доставят ряд неудобств жителям Брюсселя
07:12На Украине предложили вариант заработка на "Северном потоке — 2"
07:10Исследование: россияне стали чаще интересоваться вакцинацией от COVID-19
07:04Суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций против него
06:32Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия
06:24Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами
05:31Один из пострадавших при стрельбе в Техасе умер от ранений
05:06Эксперт рассказал, как Россия будет зарабатывать на "торговле воздухом"
Лента новостейМолния