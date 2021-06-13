https://ria.ru/20210613/bayden-1736899733.html

Белый дом раскрыл детали разговора Байдена с новым премьером Израиля

Белый дом раскрыл детали разговора Байдена с новым премьером Израиля - РИА Новости, 14.06.2021

Белый дом раскрыл детали разговора Байдена с новым премьером Израиля

Президент США Джо Байден уже поговорил по телефону с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщил Белый дом. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-13T23:37

2021-06-13T23:37

2021-06-14T00:00

нафтали беннет

кнессет израиля

джо байден

иран

сша

израиль

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден уже поговорил по телефону с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщил Белый дом.Всего пару часов назад, около 21.00 мск в воскресенье Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид. Предыдущий премьер Биньямин Нетаньяху занимал пост более 15 лет - дольше всех в израильской истории."Президент Байден поговорил с премьер-министром Беннетом, чтобы выразить свои теплые поздравления в связи с тем, что тот стал премьер-министром Государства Израиль", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.Байден подчеркнул свою приверженность безопасности Израиля и поддержке двусторонних отношений, информирует Белый дом."Он выразил твердое намерение углубить сотрудничество между США и Израилем в решении многих проблем, стоящих перед регионом. Лидеры договорились, что они и их команды будут тесно консультироваться по всем вопросам, касающимся региональной безопасности, включая Иран. Президент также сообщил, что его администрация намерена тесно сотрудничать с правительством Израиля в усилиях по продвижению мира, безопасности и процветания для израильтян и палестинцев", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736899185.html

https://ria.ru/20210613/bennet-1736900568.html

https://ria.ru/20210613/knesset-1736889467.html

иран

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нафтали беннет, кнессет израиля, джо байден, иран, сша, израиль, в мире