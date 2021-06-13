https://ria.ru/20210613/bayden-1736899185.html

Байден назвал США лучшим другом Израиля

Байден назвал США лучшим другом Израиля - РИА Новости, 14.06.2021

Байден назвал США лучшим другом Израиля

Президент США Джо Байден поздравил нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и делящего с ним власть Яира Лапида с вступлением в должность и пообещал... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-13T23:22

2021-06-13T23:22

2021-06-14T00:00

нафтали беннет

джо байден

сша

израиль

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и делящего с ним власть Яира Лапида с вступлением в должность и пообещал развивать сотрудничество с Израилем."Моя администрация полностью привержена работе с новым израильским правительством по продвижению безопасности, стабильности и мира для израильтян, палестинцев и всего населения региона", - говорится в письменном заявлении Байдена.Президент США добавил, что США - лучший друг Израиля.Беннет, в свою очередь, поблагодарил американского лидера за поздравления и заявил, что надеется работать "для укрепления связей между двумя странами".

https://ria.ru/20210613/bennet-1736900568.html

https://ria.ru/20210613/knesset-1736889467.html

сша

израиль

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нафтали беннет, джо байден, сша, израиль, в мире