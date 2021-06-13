https://ria.ru/20210613/bayden-1736899185.html
Байден назвал США лучшим другом Израиля
Байден назвал США лучшим другом Израиля - РИА Новости, 14.06.2021
Байден назвал США лучшим другом Израиля
Президент США Джо Байден поздравил нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и делящего с ним власть Яира Лапида с вступлением в должность и пообещал... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-13T23:22
2021-06-13T23:22
2021-06-14T00:00
нафтали беннет
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и делящего с ним власть Яира Лапида с вступлением в должность и пообещал развивать сотрудничество с Израилем."Моя администрация полностью привержена работе с новым израильским правительством по продвижению безопасности, стабильности и мира для израильтян, палестинцев и всего населения региона", - говорится в письменном заявлении Байдена.Президент США добавил, что США - лучший друг Израиля.Беннет, в свою очередь, поблагодарил американского лидера за поздравления и заявил, что надеется работать "для укрепления связей между двумя странами".
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нафтали беннет, джо байден, сша, израиль, в мире
Байден назвал США лучшим другом Израиля
23:22 13.06.2021 (обновлено: 00:00 14.06.2021)
Байден заверил нового премьера Израиля Нафтали Беннета в том, что США лучший друг Израиля