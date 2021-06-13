https://ria.ru/20210613/bayden-1736895840.html

В США назвали российское оружие, которого должен бояться Байден

В США назвали российское оружие, которого должен бояться Байден - РИА Новости, 13.06.2021

В США назвали российское оружие, которого должен бояться Байден

Автор американского издания The National Interest Тревор Филсет объяснил, почему президенту США Джо Байдену нужно опасаться российских тяжелых бомбардировщиков... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T22:30

2021-06-13T22:30

2021-06-13T23:50

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ту-160

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Автор американского издания The National Interest Тревор Филсет объяснил, почему президенту США Джо Байдену нужно опасаться российских тяжелых бомбардировщиков Ту-160.Филсет напомнил, что Ту-160 ("Блэкджек" по кодификации НАТО) имеет колоссальные размеры. Его построили после разработки в Штатах бомбардировщика B-1 Lancer. Однако российский самолет остается самым тяжелым и большим в мире, намного превосходя своего американского соперника, пишет автор.Он отметил, что в СССР Ту-160 побил огромное количество рекордов скорости, взлетной массы (275 тонн), а также высоты полета с различными тяжелыми грузами.Автор уточнил, что Москва серьезно модернизировала Ту-160 за последние десятилетия, по большей части в электронике.Они напомнил, что еще в 2010 году российские летчики" пролетели на бомбардировщике 18 тысяч километров с двумя дозаправками в воздухе". Как заключил Филсет, хотя самолеты "отнюдь не новые", они продолжают устанавливать рекорды.

https://ria.ru/20210604/istrebitel-1735729920.html

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россия, ту-160, нато, джо байден, ссср, сша, безопасность