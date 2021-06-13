https://ria.ru/20210613/bayden-1736894517.html

Британцы высмеяли Байдена за отказ от пресс-конференции с Путиным

Британцы высмеяли Байдена за отказ от пресс-конференции с Путиным - РИА Новости, 13.06.2021

Британцы высмеяли Байдена за отказ от пресс-конференции с Путиным

Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за отказ от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным после саммита в... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T22:08

2021-06-13T22:08

2021-06-13T22:08

россия

джо байден

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за отказ от совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным после саммита в Женеве. В пятницу стало известно, что после переговоров главы государств выступят перед прессой отдельно друг от друга. Позднее Байден заявил, что пресс-конференция — это не состязание, кто будет смотреться перед камерой лучше, а кто опозорится. "Байден слишком напуган, и Путину не нужно его позорить. Он сам позорится почти каждый раз, когда открывает рот", — написал Fran12.Еще один пользователь назвал американского президента "позорищем, которое ждет своего часа". EJMcG предположил, что первая леди США не сможет быть рядом и подсказывать президенту ответы на вопросы. "То что Джо в действительности имеет в виду, так это то, что он опозорится, общаясь с недружественными ему СМИ. Там будут репортеры из США и России, и Джо не контролирует российских журналистов. Конечно, он опозорится", — написал Simon."Похоже, его кураторы решили положить этому конец! Они знают, что "комнатное растение" выставит себя дураком", — написал Carolinian. "Нужно быть слепым, чтобы не понять одного: Путин порвет Байдена на куски! Весь мир это понял!" — заявил SigX. Rootie заявил, что Байден не в состоянии отвечать на вопросы на пресс-конференции. Mr CW ответил, что президент США просто инвалид. "Очевидно, что Байден боится Путина", — написал SeanHannity.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736872127.html

https://ria.ru/20210613/bayden-1736869405.html

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире