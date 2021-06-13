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Салливан объяснил слова Байдена о киберпреступниках
Салливан объяснил слова Байдена о киберпреступниках - РИА Новости, 13.06.2021
Салливан объяснил слова Байдена о киберпреступниках
Президент США Джо Байден согласился не обменивать киберпреступников с Россией, а привлекать таковых к ответственности, если они совершают деяния в США, заявил... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T21:42
2021-06-13T21:42
2021-06-13T21:42
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден согласился не обменивать киберпреступников с Россией, а привлекать таковых к ответственности, если они совершают деяния в США, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан."Он не отвечал на предложение обмениваться киберпреступниками, он этого не говорил. Что он сказал: если (президент России - ред.) Владимир Путин хочет прийти и сказать, я готов к тому, чтобы убедиться, что киберпреступники понесут ответственность, Джо Байден хочет показать и сказать, что киберпреступники понесут ответственность в Америке. Потому что они уже несут", - сказал Салливан журналистам.Аудиотрансляцию брифинга вел сайт Белого дома.
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джейк салливан, россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Салливан объяснил слова Байдена о киберпреступниках
Джейк Салливан заявил, что Байден не соглашался на обмен киберпреступниками с Россией