https://ria.ru/20210613/bayden-1736892807.html

Салливан объяснил слова Байдена о киберпреступниках

Салливан объяснил слова Байдена о киберпреступниках - РИА Новости, 13.06.2021

Салливан объяснил слова Байдена о киберпреступниках

Президент США Джо Байден согласился не обменивать киберпреступников с Россией, а привлекать таковых к ответственности, если они совершают деяния в США, заявил... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T21:42

2021-06-13T21:42

2021-06-13T21:42

джейк салливан

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден согласился не обменивать киберпреступников с Россией, а привлекать таковых к ответственности, если они совершают деяния в США, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан."Он не отвечал на предложение обмениваться киберпреступниками, он этого не говорил. Что он сказал: если (президент России - ред.) Владимир Путин хочет прийти и сказать, я готов к тому, чтобы убедиться, что киберпреступники понесут ответственность, Джо Байден хочет показать и сказать, что киберпреступники понесут ответственность в Америке. Потому что они уже несут", - сказал Салливан журналистам.Аудиотрансляцию брифинга вел сайт Белого дома.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736867339.html

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джейк салливан, россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире