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У G7 есть альтернатива проекту "Один пояс, один путь", заявил Байден
У G7 есть альтернатива проекту "Один пояс, один путь", заявил Байден - РИА Новости, 13.06.2021
У G7 есть альтернатива проекту "Один пояс, один путь", заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил после саммита G7 в британском Корнуолле, что у "большой семерки" есть "демократическая альтернатива" китайской концепции "Один... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T17:38
2021-06-13T17:38
2021-06-13T17:38
g7
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил после саммита G7 в британском Корнуолле, что у "большой семерки" есть "демократическая альтернатива" китайской концепции "Один пояс, один путь"."Я твердо убежден, что у нас (G7) есть демократическая альтернатива Поясу и пути", - сказал Байден.Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/vliyanie-1736850127.html
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g7, корнуолл, джо байден, китай, европа, сша, в мире
У G7 есть альтернатива проекту "Один пояс, один путь", заявил Байден
Джо Байден заявил, что у G7 есть "демократическая альтернатива" проекту "Один пояс, один путь"