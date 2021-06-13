https://ria.ru/20210613/bayden-1736871425.html

У G7 есть альтернатива проекту "Один пояс, один путь", заявил Байден

У G7 есть альтернатива проекту "Один пояс, один путь", заявил Байден - РИА Новости, 13.06.2021

У G7 есть альтернатива проекту "Один пояс, один путь", заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил после саммита G7 в британском Корнуолле, что у "большой семерки" есть "демократическая альтернатива" китайской концепции "Один... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T17:38

2021-06-13T17:38

2021-06-13T17:38

g7

корнуолл

джо байден

китай

европа

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в мире

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил после саммита G7 в британском Корнуолле, что у "большой семерки" есть "демократическая альтернатива" китайской концепции "Один пояс, один путь"."Я твердо убежден, что у нас (G7) есть демократическая альтернатива Поясу и пути", - сказал Байден.Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/vliyanie-1736850127.html

корнуолл

китай

европа

сша

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g7, корнуолл, джо байден, китай, европа, сша, в мире