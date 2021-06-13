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У G7 есть альтернатива проекту "Один пояс, один путь", заявил Байден
У G7 есть альтернатива проекту "Один пояс, один путь", заявил Байден - РИА Новости, 13.06.2021
У G7 есть альтернатива проекту "Один пояс, один путь", заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил после саммита G7 в британском Корнуолле, что у "большой семерки" есть "демократическая альтернатива" китайской концепции "Один... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T17:38
2021-06-13T17:38
g7
корнуолл
джо байден
китай
европа
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил после саммита G7 в британском Корнуолле, что у "большой семерки" есть "демократическая альтернатива" китайской концепции "Один пояс, один путь"."Я твердо убежден, что у нас (G7) есть демократическая альтернатива Поясу и пути", - сказал Байден.Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/vliyanie-1736850127.html
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g7, корнуолл, джо байден, китай, европа, сша, в мире
У G7 есть альтернатива проекту "Один пояс, один путь", заявил Байден
17:38 13.06.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогу саммита G7 в аэропорту Корнуолл в Великобритании
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогу саммита G7 в аэропорту Корнуолл в Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Джо Байден заявил, что у G7 есть "демократическая альтернатива" проекту "Один пояс, один путь"

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил после саммита G7 в британском Корнуолле, что у "большой семерки" есть "демократическая альтернатива" китайской концепции "Один пояс, один путь".
"Я твердо убежден, что у нас (G7) есть демократическая альтернатива Поясу и пути", - сказал Байден.
Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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G7КорнуоллДжо БайденКитайЕвропаСШАВ мире
 
 
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