https://ria.ru/20210613/bayden-1736869405.html

Байден назвал вопросы, по которым США и Россия могут работать вместе

Байден назвал вопросы, по которым США и Россия могут работать вместе - РИА Новости, 13.06.2021

Байден назвал вопросы, по которым США и Россия могут работать вместе

Президент США Джо Байден заявил, что может сотрудничать с Россией во многих вопросах, включая Ливию и Сирию. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T17:48

2021-06-13T17:48

2021-06-13T17:48

ливия

сирия

в мире

россия

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что может сотрудничать с Россией во многих вопросах, включая Ливию и Сирию."Мы хотим двигаться с Россией в таком направлении - у России собственная дилемма: иметь дело со своей экономикой, с COVID, не только с США, но и вообще Европой и Ближнем Востоком. Многое происходит в областях, где мы можем работать вместе с Россией, включая, например, Ливию", - сказал Байден на пресс-конференции."(В Ливии) мы должны открыть пути, чтобы можно было пройти и предоставить помощь продуктами и экономическую, жизненно важную помощь населению, которое испытывает реальные проблемы", - сказал Байден.Он начал говорить и о неких других областях сотрудничества, но прервал сам себя: "Я не должен вести переговоры публично"."Россия занималась деятельностью, которая, с нашей точки зрения, нарушает международное право, но она также откусила кусок реальных проблем, которые ей сложно прожевать. Например - восстановление Сирии, Ливии. Они там присутствуют, но они присутствуют без возможности установить какой-то порядок в регионе - а этого нельзя хорошо сделать без обеспечения базовых экономических потребностей людей. Надеюсь, что мы сможем найти какие-то договоренности, чтобы мы могли спасти жизни людей, например, в Ливии в соответствии с нашими интересами", - сказал Байден.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736765686.html

ливия

сирия

россия

сша

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ливия, сирия, в мире, россия, джо байден, сша