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https://ria.ru/20210613/bayden-1736869405.html
Байден назвал вопросы, по которым США и Россия могут работать вместе
Байден назвал вопросы, по которым США и Россия могут работать вместе - РИА Новости, 13.06.2021
Байден назвал вопросы, по которым США и Россия могут работать вместе
Президент США Джо Байден заявил, что может сотрудничать с Россией во многих вопросах, включая Ливию и Сирию. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T17:48
2021-06-13T17:48
ливия
сирия
в мире
россия
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что может сотрудничать с Россией во многих вопросах, включая Ливию и Сирию."Мы хотим двигаться с Россией в таком направлении - у России собственная дилемма: иметь дело со своей экономикой, с COVID, не только с США, но и вообще Европой и Ближнем Востоком. Многое происходит в областях, где мы можем работать вместе с Россией, включая, например, Ливию", - сказал Байден на пресс-конференции."(В Ливии) мы должны открыть пути, чтобы можно было пройти и предоставить помощь продуктами и экономическую, жизненно важную помощь населению, которое испытывает реальные проблемы", - сказал Байден.Он начал говорить и о неких других областях сотрудничества, но прервал сам себя: "Я не должен вести переговоры публично"."Россия занималась деятельностью, которая, с нашей точки зрения, нарушает международное право, но она также откусила кусок реальных проблем, которые ей сложно прожевать. Например - восстановление Сирии, Ливии. Они там присутствуют, но они присутствуют без возможности установить какой-то порядок в регионе - а этого нельзя хорошо сделать без обеспечения базовых экономических потребностей людей. Надеюсь, что мы сможем найти какие-то договоренности, чтобы мы могли спасти жизни людей, например, в Ливии в соответствии с нашими интересами", - сказал Байден.
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ливия, сирия, в мире, россия, джо байден, сша
Байден назвал вопросы, по которым США и Россия могут работать вместе
17:48 13.06.2021
 
© REUTERS / Leon NealПрезидент США Джо Байден на саммите G7 в Карбас-Бее, Великобритания
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Карбас-Бее, Великобритания - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© REUTERS / Leon Neal

Байден заявил, что есть вопросы, по которым США и Россия могут работать вместе

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что может сотрудничать с Россией во многих вопросах, включая Ливию и Сирию.
"Мы хотим двигаться с Россией в таком направлении - у России собственная дилемма: иметь дело со своей экономикой, с COVID, не только с США, но и вообще Европой и Ближнем Востоком. Многое происходит в областях, где мы можем работать вместе с Россией, включая, например, Ливию", - сказал Байден на пресс-конференции.
"(В Ливии) мы должны открыть пути, чтобы можно было пройти и предоставить помощь продуктами и экономическую, жизненно важную помощь населению, которое испытывает реальные проблемы", - сказал Байден.
Он начал говорить и о неких других областях сотрудничества, но прервал сам себя: "Я не должен вести переговоры публично".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена
"Россия занималась деятельностью, которая, с нашей точки зрения, нарушает международное право, но она также откусила кусок реальных проблем, которые ей сложно прожевать. Например - восстановление Сирии, Ливии. Они там присутствуют, но они присутствуют без возможности установить какой-то порядок в регионе - а этого нельзя хорошо сделать без обеспечения базовых экономических потребностей людей. Надеюсь, что мы сможем найти какие-то договоренности, чтобы мы могли спасти жизни людей, например, в Ливии в соответствии с нашими интересами", - сказал Байден.
 
ЛивияСирияВ миреРоссияДжо БайденСША
 
 
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