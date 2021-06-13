https://ria.ru/20210613/bayden-1736868743.html

Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо

Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо - РИА Новости, 13.06.2021

Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо

Президент США Джо Байден заявил, что во время саммита Россия - США, который состоится 16 июня в Женеве, будет вести очень прямой разговор с российским лидером. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T17:14

2021-06-13T17:14

2021-06-13T17:48

россия

g7

джо байден

владимир путин

в мире

коронавирус в россии

женева (город)

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что во время саммита Россия - США, который состоится 16 июня в Женеве, будет вести очень прямой разговор с российским лидером."Я буду очень прямо говорить с (президентом России Владимиром) Путиным о тех условиях, при которых наши отношения с Россией могут улучшиться", - сказал Байден на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи "Большой семерки".Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736870908.html

россия

женева (город)

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