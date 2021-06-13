https://ria.ru/20210613/bayden-1736868743.html
Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо
Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо - РИА Новости, 13.06.2021
Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо
Президент США Джо Байден заявил, что во время саммита Россия - США, который состоится 16 июня в Женеве, будет вести очень прямой разговор с российским лидером. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T17:14
2021-06-13T17:14
2021-06-13T17:48
россия
g7
джо байден
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в мире
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женева (город)
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что во время саммита Россия - США, который состоится 16 июня в Женеве, будет вести очень прямой разговор с российским лидером."Я буду очень прямо говорить с (президентом России Владимиром) Путиным о тех условиях, при которых наши отношения с Россией могут улучшиться", - сказал Байден на пресс-конференции в Корнуолле по итогам встречи "Большой семерки".Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.
https://ria.ru/20210613/bayden-1736870908.html
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россия, g7, джо байден, владимир путин, в мире, коронавирус в россии, женева (город)
Байден заявил, что будет говорить с Путиным очень прямо
17:14 13.06.2021 (обновлено: 17:48 13.06.2021)
Байден заявил, что будет очень прямо говорить с Путиным на саммите в Женеве