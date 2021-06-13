https://ria.ru/20210613/bayden-1736868496.html

Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией

Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией - РИА Новости, 13.06.2021

Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T17:13

2021-06-13T17:13

2021-06-13T18:44

g7

корнуолл

владимир путин

москва

вашингтон (город)

россия

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой."Мы не ищем конфликта. Мы хотим решить вопрос действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам", - сказал Байден после саммита G7 в британском Корнуолле.Президент также отметил, что Россия и США могли бы работать вместе в области "стратегических доктрин" и других сфер, например, климата.Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736869405.html

корнуолл

москва

вашингтон (город)

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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