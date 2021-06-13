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Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией
Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией - РИА Новости, 13.06.2021
Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T17:13
2021-06-13T17:13
2021-06-13T18:44
g7
корнуолл
владимир путин
москва
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россия
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой."Мы не ищем конфликта. Мы хотим решить вопрос действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам", - сказал Байден после саммита G7 в британском Корнуолле.Президент также отметил, что Россия и США могли бы работать вместе в области "стратегических доктрин" и других сфер, например, климата.Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.
https://ria.ru/20210613/bayden-1736869405.html
корнуолл
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g7, корнуолл, владимир путин, москва, вашингтон (город), россия, джо байден, сша, в мире
Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией
17:13 13.06.2021 (обновлено: 18:44 13.06.2021)
Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией