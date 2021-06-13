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Байден призвал привлечь к ответственности страны, укрывающие хакеров
Байден призвал привлечь к ответственности страны, укрывающие хакеров - РИА Новости, 13.06.2021
Байден призвал привлечь к ответственности страны, укрывающие хакеров
Президент США Джо Байден заявил после встречи G7 о необходимости привлечь к ответственности страны, которые могут укрывать киберпреступников. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T17:12
2021-06-13T17:12
2021-06-13T17:25
сша
g7
джо байден
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил после встречи G7 о необходимости привлечь к ответственности страны, которые могут укрывать киберпреступников."Мы договорились совместно работать над киберугрозами, такими как программы-вымогатели, и привлечь к ответственности страны, которые укрывают киберпреступников", - сказал Байден после саммита G7.
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сша, g7, джо байден, в мире
Байден призвал привлечь к ответственности страны, укрывающие хакеров
17:12 13.06.2021 (обновлено: 17:25 13.06.2021)
Байден призвал привлечь к ответственности страны, которые могут укрывать киберпреступников