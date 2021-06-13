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Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным
Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным - РИА Новости, 13.06.2021
Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон хочет решить вопрос поведения России, которое США считают не соответствующим международному праву. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T17:11
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россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон хочет решить вопрос поведения России, которое США считают не соответствующим международному праву."Мы хотим решить вопрос действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам", - сказал Байден после саммита G7 в британском Корнуолле.Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным
17:11 13.06.2021 (обновлено: 19:50 13.06.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

Байден заявил, что США считают поведение России не соответствующим международному праву

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон хочет решить вопрос поведения России, которое США считают не соответствующим международному праву.
"Мы хотим решить вопрос действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам", - сказал Байден после саммита G7 в британском Корнуолле.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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