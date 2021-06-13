https://ria.ru/20210613/bayden-1736868234.html

Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным

Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным - РИА Новости, 13.06.2021

Байден рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон хочет решить вопрос поведения России, которое США считают не соответствующим международному праву. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T17:11

2021-06-13T17:11

2021-06-13T19:50

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон хочет решить вопрос поведения России, которое США считают не соответствующим международному праву."Мы хотим решить вопрос действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам", - сказал Байден после саммита G7 в британском Корнуолле.Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736868149.html

россия

сша

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире