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https://ria.ru/20210613/bayden-1736868149.html
"Это не конкурс": Байден объяснил отказ от пресс-конференции с Путиным
"Это не конкурс": Байден объяснил отказ от пресс-конференции с Путиным - РИА Новости, 13.06.2021
"Это не конкурс": Байден объяснил отказ от пресс-конференции с Путиным
Президент США Джо Байден прокомментировал отказ от совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным после переговоров в Женеве, которые состоятся 16 июня. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T17:12
2021-06-13T22:13
дональд трамп
джон маккейн (политик)
сша
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден прокомментировал отказ от совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным после переговоров в Женеве, которые состоятся 16 июня.По словам Байдена, на пресс-конференции он намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Москвой.Хозяин Белого дома заявил, что на встрече хочет обсудить "поведение России", которое, как считают в США, "не соответствует международному праву". При этом в Штатах не ищут конфликта с Москвой, подчеркнул он. По словам Байдена, он будет говорить с российским коллегой "очень прямо".Американский президент также согласился с мнением Путина о том, что диалог Москвы и Вашингтона сейчас находится в низшей точке за последние годы.В пятницу стало известно, что после саммита в Швейцарии Байден пообщается с прессой один. Как указал представитель Белого дома, такой формат считается "наиболее подходящим". В Кремле подтвердили, что лидеры выйдут к журналистам по отдельности. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, "скорее всего, это практика американского президента".Газета New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что Вашингтон решил отказаться от совместного пресс-подхода из-за неудачного опыта Дональда Трампа на саммите в 2018 году. Тогда американский президент поставил под сомнение результаты расследования разведки о вмешательстве Москвы в выборы главы государства 2016 года. Это вызвало бурную реакцию среди политических кругов Соединенных Штатов. По словам сенатора Джона Маккейна, это было "одно из самых позорных выступлений" лидера страны на его памяти.Как заявили изданию помощники Байдена, российская сторона поддерживала идею совместной пресс-конференции, но представители из американской администрации "помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки".Предполагается, что в среду президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов. Как отмечали в Кремле, это очень важное событие, однако потенциал разногласий настолько велик, что многого ожидать от него не стоит.
https://ria.ru/20210613/bayden-1736872127.html
https://ria.ru/20210612/politika-1736680014.html
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дональд трамп, джон маккейн (политик), сша, джо байден, владимир путин, в мире
"Это не конкурс": Байден объяснил отказ от пресс-конференции с Путиным
17:12 13.06.2021 (обновлено: 22:13 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Алан Булкаты
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Байден отказался считать переговоры с Путиным конкурсом пресс-конференций

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден прокомментировал отказ от совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным после переговоров в Женеве, которые состоятся 16 июня.

"Это не конкурс, кто лучше выступит перед пресс-конференцией, кто кого попытается поставить в неудобное положение", — пояснил он после саммита G7.

По словам Байдена, на пресс-конференции он намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Москвой.
Хозяин Белого дома заявил, что на встрече хочет обсудить "поведение России", которое, как считают в США, "не соответствует международному праву". При этом в Штатах не ищут конфликта с Москвой, подчеркнул он. По словам Байдена, он будет говорить с российским коллегой "очень прямо".
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В пятницу стало известно, что после саммита в Швейцарии Байден пообщается с прессой один. Как указал представитель Белого дома, такой формат считается "наиболее подходящим". В Кремле подтвердили, что лидеры выйдут к журналистам по отдельности. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, "скорее всего, это практика американского президента".
Газета New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что Вашингтон решил отказаться от совместного пресс-подхода из-за неудачного опыта Дональда Трампа на саммите в 2018 году. Тогда американский президент поставил под сомнение результаты расследования разведки о вмешательстве Москвы в выборы главы государства 2016 года. Это вызвало бурную реакцию среди политических кругов Соединенных Штатов. По словам сенатора Джона Маккейна, это было "одно из самых позорных выступлений" лидера страны на его памяти.
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Как заявили изданию помощники Байдена, российская сторона поддерживала идею совместной пресс-конференции, но представители из американской администрации "помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки".
Предполагается, что в среду президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов. Как отмечали в Кремле, это очень важное событие, однако потенциал разногласий настолько велик, что многого ожидать от него не стоит.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогу саммита G7 в аэропорту Корнуолл в Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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