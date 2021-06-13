https://ria.ru/20210613/bayden-1736867339.html

Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен

Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен - РИА Новости, 13.06.2021

Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен

Президент США Джо Байден обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным вирусы-вымогатели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T16:59

2021-06-13T16:59

2021-06-13T16:59

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным вирусы-вымогатели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Что касается вирусов-вымогателей, никакая ответственная страна не должна заниматься укрывательством преступных организаций, занимающихся подобными вещами. Этот вопрос президент очень хочет поднять на встрече с президентом Путиным", - сказал Блинкен в эфире Fox News.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. ФБР заявило, что установило около 90 жертв хакерской группировки DarkSide в США. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/kiberbezopasnost-1736837842.html

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россия, фбр, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, сша, технологии, в мире