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Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен
Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен - РИА Новости, 13.06.2021
Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен
Президент США Джо Байден обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным вирусы-вымогатели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:59
2021-06-13T16:59
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным вирусы-вымогатели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Что касается вирусов-вымогателей, никакая ответственная страна не должна заниматься укрывательством преступных организаций, занимающихся подобными вещами. Этот вопрос президент очень хочет поднять на встрече с президентом Путиным", - сказал Блинкен в эфире Fox News.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. ФБР заявило, что установило около 90 жертв хакерской группировки DarkSide в США. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью
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россия, фбр, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, сша, технологии, в мире
Байден обсудит с Путиным вирусы-вымогатели, заявил Блинкен
16:59 13.06.2021
 
© REUTERS / POOLПрезидент США Джо Байден на саммите G7 в Великобритании
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© REUTERS / POOL

Джо Байден обсудит с Владимиром Путиным вирусы-вымогатели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным вирусы-вымогатели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Что касается вирусов-вымогателей, никакая ответственная страна не должна заниматься укрывательством преступных организаций, занимающихся подобными вещами. Этот вопрос президент очень хочет поднять на встрече с президентом Путиным", - сказал Блинкен в эфире Fox News.
"Что касается действий, того, как подходить к этим вирусам-вымогателям, мы будем в более сильной позиции, добиваясь подобных действий, если будем иметь собственные инструменты и поддержку международного сообщества", - добавил Блинкен.
Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. ФБР заявило, что установило около 90 жертв хакерской группировки DarkSide в США. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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