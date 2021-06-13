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"Невежество": британцы высмеяли нарушение Байденом королевского протокола
"Невежество": британцы высмеяли нарушение Байденом королевского протокола - РИА Новости, 13.06.2021
"Невежество": британцы высмеяли нарушение Байденом королевского протокола
Читатели британской газеты Daily Express высказались о курьезном случае с президентом США Джо Байденом, который нарушил королевский протокол во время саммита... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:31
2021-06-13T11:31
g7
корнуолл
елизавета ii
джо байден
сша
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express высказались о курьезном случае с президентом США Джо Байденом, который нарушил королевский протокол во время саммита "большой семерки"."Это явно не выглядело как жест уважения в адрес главы нашего государства. Он гость и должен соблюдать правила, кем бы он ни был", — написала пользователь с ником bedminstergirl."Американцы ждали Байдена 180 лет, она (королева. — Прим. ред.) может подождать пару минут", — сыронизировал irgumburgum."Либералам наплевать на протокол. Оскорблять людей по всему миру — то, что они делают лучше всего", — возмутился gTIME."Он просто спал и не услышал, как звенит будильник", — считает dingledell."И что, никакого "смертельного" оскорбления, как написали бы в случае с Трампом? Двойные стандарты в действии?" — задался вопросом hunkyhunk."Невежество. Высокомерие. Сочетание того и другого с примесью старости" — подытожили читатели.Ранее СМИ сообщили, что Байден и его жена Джилл приехали на саммит G7 в английское графство Корнуолл позже, чем это сделала Елизавета II. Тем самым американский лидер не смог соблюсти протокол, предусматривающий, что члены королевской семьи должны прибывать на мероприятие последними. Королева, однако, никак не отреагировала на произошедшее и приветливо побеседовала с Байденом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/yumor-1736827559.html
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g7, корнуолл, елизавета ii, джо байден, сша, в мире
"Невежество": британцы высмеяли нарушение Байденом королевского протокола
11:31 13.06.2021
 
© REUTERS / Leon NealПрезидент США Джо Байден на саммите G7 в Карбас-Бее, Великобритания
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Карбас-Бее, Великобритания - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© REUTERS / Leon Neal

Британцы раскритиковали Байдена за нарушение королевского протокола на саммите G7

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express высказались о курьезном случае с президентом США Джо Байденом, который нарушил королевский протокол во время саммита "большой семерки".
"Это явно не выглядело как жест уважения в адрес главы нашего государства. Он гость и должен соблюдать правила, кем бы он ни был", — написала пользователь с ником bedminstergirl.
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"Американцы ждали Байдена 180 лет, она (королева. — Прим. ред.) может подождать пару минут", — сыронизировал irgumburgum.
"Либералам наплевать на протокол. Оскорблять людей по всему миру — то, что они делают лучше всего", — возмутился gTIME.
"Он просто спал и не услышал, как звенит будильник", — считает dingledell.
"И что, никакого "смертельного" оскорбления, как написали бы в случае с Трампом? Двойные стандарты в действии?" — задался вопросом hunkyhunk.
"Невежество. Высокомерие. Сочетание того и другого с примесью старости" — подытожили читатели.
Ранее СМИ сообщили, что Байден и его жена Джилл приехали на саммит G7 в английское графство Корнуолл позже, чем это сделала Елизавета II. Тем самым американский лидер не смог соблюсти протокол, предусматривающий, что члены королевской семьи должны прибывать на мероприятие последними. Королева, однако, никак не отреагировала на произошедшее и приветливо побеседовала с Байденом.
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