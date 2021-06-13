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Байден обсудил с итальянским премьером Россию
Байден обсудил с итальянским премьером Россию - РИА Новости, 13.06.2021
Байден обсудил с итальянским премьером Россию
Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу с итальянским премьер-министром Марио Драги, стороны обсудили, в том числе, политику в отношении... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T00:27
2021-06-13T05:16
россия
g7
марио драги
джо байден
ливия
китай
италия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу с итальянским премьер-министром Марио Драги, стороны обсудили, в том числе, политику в отношении России, Китая и Ливии, сообщила пресс-служба Белого дома.Стороны обязались укрепить связи между двумя странами, подчеркнув, что в этом году исполнилось 160 лет с момента установления дипломатических отношений между США и Италией.Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.
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россия, g7, марио драги, джо байден, ливия, китай, италия, сша, в мире
Байден обсудил с итальянским премьером Россию
00:27 13.06.2021 (обновлено: 05:16 13.06.2021)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

Президент США Джо Байден обсудил с премьером Италии Марио Драги политику в отношении России

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу с итальянским премьер-министром Марио Драги, стороны обсудили, в том числе, политику в отношении России, Китая и Ливии, сообщила пресс-служба Белого дома.
Стороны обязались укрепить связи между двумя странами, подчеркнув, что в этом году исполнилось 160 лет с момента установления дипломатических отношений между США и Италией.
"Лидеры двух стран договорились вместе работать над глобальными вызовами и общими внешнеполитическими приоритетами, включая Китай, Россию и Ливию", - говорится в заявлении пресс-службы.
Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.
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