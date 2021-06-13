https://ria.ru/20210613/bayden-1736809232.html

Байден обсудил с итальянским премьером Россию

Байден обсудил с итальянским премьером Россию - РИА Новости, 13.06.2021

Байден обсудил с итальянским премьером Россию

Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу с итальянским премьер-министром Марио Драги, стороны обсудили, в том числе, политику в отношении... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T00:27

2021-06-13T00:27

2021-06-13T05:16

россия

g7

марио драги

джо байден

ливия

китай

италия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736496764_106:0:2966:1609_1920x0_80_0_0_5fdc7fd7386e4b64bafc94dbe260f70e.jpg

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на полях саммита G7 провел встречу с итальянским премьер-министром Марио Драги, стороны обсудили, в том числе, политику в отношении России, Китая и Ливии, сообщила пресс-служба Белого дома.Стороны обязались укрепить связи между двумя странами, подчеркнув, что в этом году исполнилось 160 лет с момента установления дипломатических отношений между США и Италией.Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.

https://ria.ru/20210612/otnosheniya-1736716124.html

россия

ливия

китай

италия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, g7, марио драги, джо байден, ливия, китай, италия, сша, в мире