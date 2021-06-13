https://ria.ru/20210613/aurus-1736814091.html
"Серьезная машина": японцев восхитили автомобили Aurus
"Серьезная машина": японцев восхитили автомобили Aurus - РИА Новости, 13.06.2021
"Серьезная машина": японцев восхитили автомобили Aurus
Портал Yahoo News Japan опубликовал материал о премиальных автомобилях российской марки Aurus. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T02:27
2021-06-13T02:27
2021-06-13T02:27
россия
aurus
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Портал Yahoo News Japan опубликовал материал о премиальных автомобилях российской марки Aurus.Как говорится в публикации, специальный бронированный лимузин этой марки используется президентом России Владимиром Путиным, на нем он передвигается не только по стране, но и в зарубежных поездках. Разработка модельного ряда Aurus началась в 2012 году, в нем в настоящее время насчитывается до 15 моделей.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Сильная вещь! Интересно, что двигатель и электрика разрабатывались с помощью Германии. Вот вроде Берлин и Москва в политическом отношении спорят друг с другом, а в экономическом активно сотрудничают. Вот как надо!" – заметил пользователь sti."Да, серьезная машина! А мне казалось, что русские умеют производить только "коммунистических уродцев"! Семь тонн весом и такая динамика. Выдержит взрыв мины и попадание ракеты? Наверное, расходует литров 50 бензина на 100 километров?" – задался вопросом hir."В Японии, наверное, понадобились бы права на грузовик?" - написал tak."Семь тонн! Тяжелее, чем бронемашина пехоты сил самообороны", - указал lub."Внешне — представительский лимузин высшего класса. Внутри — бронетранспортер", - добавил еще один комментатор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, aurus, владимир путин, япония, в мире
"Серьезная машина": японцев восхитили автомобили Aurus
Читатели Yahoo News Japan остались в восхищении от российских автомобилей Aurus
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости.
Портал Yahoo News Japan
опубликовал материал о премиальных автомобилях российской марки Aurus
.
Как говорится в публикации, специальный бронированный лимузин этой марки используется президентом России Владимиром Путиным
, на нем он передвигается не только по стране, но и в зарубежных поездках. Разработка модельного ряда Aurus началась в 2012 году, в нем в настоящее время насчитывается до 15 моделей.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Сильная вещь! Интересно, что двигатель и электрика разрабатывались с помощью Германии. Вот вроде Берлин и Москва в политическом отношении спорят друг с другом, а в экономическом активно сотрудничают. Вот как надо!" – заметил пользователь sti.
"Да, серьезная машина! А мне казалось, что русские умеют производить только "коммунистических уродцев"! Семь тонн весом и такая динамика. Выдержит взрыв мины и попадание ракеты? Наверное, расходует литров 50 бензина на 100 километров?" – задался вопросом hir.
"В Японии
, наверное, понадобились бы права на грузовик?" - написал tak.
"Семь тонн! Тяжелее, чем бронемашина пехоты сил самообороны", - указал lub.
"Внешне — представительский лимузин высшего класса. Внутри — бронетранспортер", - добавил еще один комментатор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>