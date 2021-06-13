https://ria.ru/20210613/armeniya-1736860699.html
Глава Палаты адвокатов Армении предложил снять партию Пашиняна с выборов
Глава Палаты адвокатов Армении предложил снять партию Пашиняна с выборов - РИА Новости, 13.06.2021
Глава Палаты адвокатов Армении предложил снять партию Пашиняна с выборов
Глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян предложил ЦИК обратиться в суд для лишения регистрации на парламентских выборах партии "Гражданский договор",... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T15:58
2021-06-13T15:58
2021-06-13T15:58
никол пашинян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731682064_0:0:1798:1012_1920x0_80_0_0_d5bfaceae63b22727a5445e197321a54.jpg
ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян предложил ЦИК обратиться в суд для лишения регистрации на парламентских выборах партии "Гражданский договор", возглавляемой и.о. премьера Николом Пашиняном, обвинив главу правительства в призывах к насилию во время предвыборной кампании, передает корреспондент РИА Новости.На заседании Центризбиркома в воскресенье он представил соответствующее предложение национальной христианской партии "Зартонк" ("Пробуждение"), соучредителем которой является."Партия "Зартонк" подала заявление в ЦИК, предложив обратиться в суд для признания утратившей силу регистрации избирательного списка партии "Гражданский договор"... Из-за риторики ненависти Пашиняна и призыва к насилию не обеспечивается проведение свободных выборов", - заявил Зограбян.Он также предложил вызвать самого и.о. премьера на заседание в качестве свидетеля для разъяснения своих слов.Представители Пашиняна заявили, что риторику и.о. премьера можно расценивать как обещание привлечь к ответственности преступников.В заседании объявлен перерыв для изучения материалов, представленных Зограбяном.
https://ria.ru/20210611/pashinyan-1736685750.html
https://ria.ru/20210609/armeniya-1736281059.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731682064_203:0:1798:1196_1920x0_80_0_0_3d5a99d562552d0ac43d41b7ebef633a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, армения, в мире
Глава Палаты адвокатов Армении предложил снять партию Пашиняна с выборов
Глава Палаты адвокатов Армении предложил ЦИК снять с выборов партию "Гражданский договор"
ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости.
Глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян предложил ЦИК обратиться в суд для лишения регистрации на парламентских выборах партии "Гражданский договор", возглавляемой и.о. премьера Николом Пашиняном
, обвинив главу правительства в призывах к насилию во время предвыборной кампании, передает корреспондент РИА Новости.
На заседании Центризбиркома в воскресенье он представил соответствующее предложение национальной христианской партии "Зартонк" ("Пробуждение"), соучредителем которой является.
"Партия "Зартонк" подала заявление в ЦИК, предложив обратиться в суд для признания утратившей силу регистрации избирательного списка партии "Гражданский договор"... Из-за риторики ненависти Пашиняна и призыва к насилию не обеспечивается проведение свободных выборов", - заявил Зограбян.
Он также предложил вызвать самого и.о. премьера на заседание в качестве свидетеля для разъяснения своих слов.
Представители Пашиняна заявили, что риторику и.о. премьера можно расценивать как обещание привлечь к ответственности преступников.
В заседании объявлен перерыв для изучения материалов, представленных Зограбяном.