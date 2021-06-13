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Глава Палаты адвокатов Армении предложил снять партию Пашиняна с выборов
Глава Палаты адвокатов Армении предложил снять партию Пашиняна с выборов - РИА Новости, 13.06.2021
Глава Палаты адвокатов Армении предложил снять партию Пашиняна с выборов
Глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян предложил ЦИК обратиться в суд для лишения регистрации на парламентских выборах партии "Гражданский договор",... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T15:58
2021-06-13T15:58
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ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян предложил ЦИК обратиться в суд для лишения регистрации на парламентских выборах партии "Гражданский договор", возглавляемой и.о. премьера Николом Пашиняном, обвинив главу правительства в призывах к насилию во время предвыборной кампании, передает корреспондент РИА Новости.На заседании Центризбиркома в воскресенье он представил соответствующее предложение национальной христианской партии "Зартонк" ("Пробуждение"), соучредителем которой является."Партия "Зартонк" подала заявление в ЦИК, предложив обратиться в суд для признания утратившей силу регистрации избирательного списка партии "Гражданский договор"... Из-за риторики ненависти Пашиняна и призыва к насилию не обеспечивается проведение свободных выборов", - заявил Зограбян.Он также предложил вызвать самого и.о. премьера на заседание в качестве свидетеля для разъяснения своих слов.Представители Пашиняна заявили, что риторику и.о. премьера можно расценивать как обещание привлечь к ответственности преступников.В заседании объявлен перерыв для изучения материалов, представленных Зограбяном.
https://ria.ru/20210611/pashinyan-1736685750.html
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никол пашинян, армения, в мире
Глава Палаты адвокатов Армении предложил снять партию Пашиняна с выборов
15:58 13.06.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк Никол Пашинян на заседании в парламенте Армении
 Никол Пашинян на заседании в парламенте Армении - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Глава Палаты адвокатов Армении предложил ЦИК снять с выборов партию "Гражданский договор"

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян предложил ЦИК обратиться в суд для лишения регистрации на парламентских выборах партии "Гражданский договор", возглавляемой и.о. премьера Николом Пашиняном, обвинив главу правительства в призывах к насилию во время предвыборной кампании, передает корреспондент РИА Новости.
На заседании Центризбиркома в воскресенье он представил соответствующее предложение национальной христианской партии "Зартонк" ("Пробуждение"), соучредителем которой является.
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"Партия "Зартонк" подала заявление в ЦИК, предложив обратиться в суд для признания утратившей силу регистрации избирательного списка партии "Гражданский договор"... Из-за риторики ненависти Пашиняна и призыва к насилию не обеспечивается проведение свободных выборов", - заявил Зограбян.
Он также предложил вызвать самого и.о. премьера на заседание в качестве свидетеля для разъяснения своих слов.
Представители Пашиняна заявили, что риторику и.о. премьера можно расценивать как обещание привлечь к ответственности преступников.
В заседании объявлен перерыв для изучения материалов, представленных Зограбяном.
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