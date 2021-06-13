https://ria.ru/20210613/armeniya-1736860699.html

Глава Палаты адвокатов Армении предложил снять партию Пашиняна с выборов

Глава Палаты адвокатов Армении предложил снять партию Пашиняна с выборов - РИА Новости, 13.06.2021

Глава Палаты адвокатов Армении предложил снять партию Пашиняна с выборов

Глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян предложил ЦИК обратиться в суд для лишения регистрации на парламентских выборах партии "Гражданский договор",... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T15:58

2021-06-13T15:58

2021-06-13T15:58

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Глава Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян предложил ЦИК обратиться в суд для лишения регистрации на парламентских выборах партии "Гражданский договор", возглавляемой и.о. премьера Николом Пашиняном, обвинив главу правительства в призывах к насилию во время предвыборной кампании, передает корреспондент РИА Новости.На заседании Центризбиркома в воскресенье он представил соответствующее предложение национальной христианской партии "Зартонк" ("Пробуждение"), соучредителем которой является."Партия "Зартонк" подала заявление в ЦИК, предложив обратиться в суд для признания утратившей силу регистрации избирательного списка партии "Гражданский договор"... Из-за риторики ненависти Пашиняна и призыва к насилию не обеспечивается проведение свободных выборов", - заявил Зограбян.Он также предложил вызвать самого и.о. премьера на заседание в качестве свидетеля для разъяснения своих слов.Представители Пашиняна заявили, что риторику и.о. премьера можно расценивать как обещание привлечь к ответственности преступников.В заседании объявлен перерыв для изучения материалов, представленных Зограбяном.

https://ria.ru/20210611/pashinyan-1736685750.html

https://ria.ru/20210609/armeniya-1736281059.html

армения

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никол пашинян, армения, в мире