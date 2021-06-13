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В Псковской области при жесткой посадке аэростата пострадали два человека
В Псковской области при жесткой посадке аэростата пострадали два человека - РИА Новости, 13.06.2021
В Псковской области при жесткой посадке аэростата пострадали два человека
Прокуратура проводит проверку после жесткой посадки аэростата в Псковской области, два человека получили травмы, сообщает Северо-Западная транспортная... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T21:22
2021-06-13T21:22
северо-западная транспортная прокуратура
псковская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после жесткой посадки аэростата в Псковской области, два человека получили травмы, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.Инцидент произошел 12 июня около 20.20 мск в деревне Рыжаково."По предварительным данным, экскурсионный полет аэростата RA0554G совершен из Великих Лук. Жесткая посадка произошла из-за погодных условий. На борту находились 7 человек, из них двое получили травмы, они обратились в медицинское учреждение. Погибших нет", - говорится в сообщении.Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства произошедшего.
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северо-западная транспортная прокуратура, псковская область, происшествия
В Псковской области при жесткой посадке аэростата пострадали два человека
21:22 13.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастник 21-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках
Участник 21-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Псковской области при жесткой посадке воздушного шара пострадали два человека

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после жесткой посадки аэростата в Псковской области, два человека получили травмы, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел 12 июня около 20.20 мск в деревне Рыжаково.
"По предварительным данным, экскурсионный полет аэростата RA0554G совершен из Великих Лук. Жесткая посадка произошла из-за погодных условий. На борту находились 7 человек, из них двое получили травмы, они обратились в медицинское учреждение. Погибших нет", - говорится в сообщении.
Транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства произошедшего.
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