https://ria.ru/20210613/adasinskiy-1736900166.html

Режиссер Адасинский ушел из МХАТ из-за спектакля с Бузовой

Режиссер Адасинский ушел из МХАТ из-за спектакля с Бузовой - РИА Новости, 14.06.2021

Режиссер Адасинский ушел из МХАТ из-за спектакля с Бузовой

Основатель театра Derevo, режиссер Антон Адасинский заявил о прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького из-за спектакля с участием певицы Ольги Бузовой. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-13T23:43

2021-06-13T23:43

2021-06-14T00:05

культура

культура

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новости культуры

мхат имени м. горького

ольга бузова

антон адасинский

эдуард бояков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Основатель театра Derevo, режиссер Антон Адасинский заявил о прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького из-за спектакля с участием певицы Ольги Бузовой.Ранее сообщалось, что худрук МХАТ Эдуард Бояков пригласил Бузову сыграть в спектакле о молодости Сталина "Чудесный грузин". Позже он заявил журналистам, что театр на этом "хайпанул"."Я, автор и режиссер детского мюзикла "Золото", вынужден сообщить, что прекращаю сотрудничество с театром. "Золото" на сцене МХАТа больше не будет", - написал Адасинский в открытом письме в адрес МХАТ, которое опубликовано на официальной странице театра Derevo в соцсети "ВКонтакте".Режиссер связал это с приглашением на роль Бузовой, а также с именем Сталина, в результате действий которого, по словам режиссера, пострадали члены его семьи.Согласно информации на сайте МХАТ им. Горького, спектакль "Золото" является совместным проектом МХАТ, Музыкального театра детей Марины Ланда и Сергея Васильева, лаборатории Derevo. Премьера состоялась 29 февраля 2020 года.Ранее пресс-атташе театра Виктория Мусина-Пушкина сообщала РИА Новости, что Бузова продолжит в сентябре играть в спектакле "Чудесный грузин". При этом певица не принята в труппу театра, это приглашение на одну роль.

https://ria.ru/20210613/zyuganov-1736846625.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/buzova-1736844983.html

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культура, россия, новости культуры, мхат имени м. горького, ольга бузова, антон адасинский, эдуард бояков