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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210613/adasinskiy-1736900166.html
Режиссер Адасинский ушел из МХАТ из-за спектакля с Бузовой
Режиссер Адасинский ушел из МХАТ из-за спектакля с Бузовой - РИА Новости, 14.06.2021
Режиссер Адасинский ушел из МХАТ из-за спектакля с Бузовой
Основатель театра Derevo, режиссер Антон Адасинский заявил о прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького из-за спектакля с участием певицы Ольги Бузовой. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-13T23:43
2021-06-14T00:05
культура
культура
россия
новости культуры
мхат имени м. горького
ольга бузова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Основатель театра Derevo, режиссер Антон Адасинский заявил о прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького из-за спектакля с участием певицы Ольги Бузовой.Ранее сообщалось, что худрук МХАТ Эдуард Бояков пригласил Бузову сыграть в спектакле о молодости Сталина "Чудесный грузин". Позже он заявил журналистам, что театр на этом "хайпанул"."Я, автор и режиссер детского мюзикла "Золото", вынужден сообщить, что прекращаю сотрудничество с театром. "Золото" на сцене МХАТа больше не будет", - написал Адасинский в открытом письме в адрес МХАТ, которое опубликовано на официальной странице театра Derevo в соцсети "ВКонтакте".Режиссер связал это с приглашением на роль Бузовой, а также с именем Сталина, в результате действий которого, по словам режиссера, пострадали члены его семьи.Согласно информации на сайте МХАТ им. Горького, спектакль "Золото" является совместным проектом МХАТ, Музыкального театра детей Марины Ланда и Сергея Васильева, лаборатории Derevo. Премьера состоялась 29 февраля 2020 года.Ранее пресс-атташе театра Виктория Мусина-Пушкина сообщала РИА Новости, что Бузова продолжит в сентябре играть в спектакле "Чудесный грузин". При этом певица не принята в труппу театра, это приглашение на одну роль.
https://ria.ru/20210613/zyuganov-1736846625.html
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культура, россия, новости культуры, мхат имени м. горького, ольга бузова, антон адасинский, эдуард бояков
Режиссер Адасинский ушел из МХАТ из-за спектакля с Бузовой
23:43 13.06.2021 (обновлено: 00:05 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкАнтон Адасинский
Антон Адасинский - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк

Режиссер Адасинский прекратил сотрудничать с МХАТ имени Горького из-за спектакля с Бузовой

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Основатель театра Derevo, режиссер Антон Адасинский заявил о прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького из-за спектакля с участием певицы Ольги Бузовой.
Ранее сообщалось, что худрук МХАТ Эдуард Бояков пригласил Бузову сыграть в спектакле о молодости Сталина "Чудесный грузин". Позже он заявил журналистам, что театр на этом "хайпанул".
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"Я, автор и режиссер детского мюзикла "Золото", вынужден сообщить, что прекращаю сотрудничество с театром. "Золото" на сцене МХАТа больше не будет", - написал Адасинский в открытом письме в адрес МХАТ, которое опубликовано на официальной странице театра Derevo в соцсети "ВКонтакте".
Режиссер связал это с приглашением на роль Бузовой, а также с именем Сталина, в результате действий которого, по словам режиссера, пострадали члены его семьи.
Согласно информации на сайте МХАТ им. Горького, спектакль "Золото" является совместным проектом МХАТ, Музыкального театра детей Марины Ланда и Сергея Васильева, лаборатории Derevo. Премьера состоялась 29 февраля 2020 года.
Ранее пресс-атташе театра Виктория Мусина-Пушкина сообщала РИА Новости, что Бузова продолжит в сентябре играть в спектакле "Чудесный грузин". При этом певица не принята в труппу театра, это приглашение на одну роль.
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КультураКультураРоссияНовости культурыМХАТ имени М. ГорькогоОльга БузоваАнтон АдасинскийЭдуард Бояков
 
 
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