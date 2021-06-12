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Назван способ спрятаться от жуликов в Сети
Назван способ спрятаться от жуликов в Сети - РИА Новости, 12.06.2021
Назван способ спрятаться от жуликов в Сети
Электронная почта является объектом особого интереса мошенников, которые хотят получить доступ к вашим страницам в Сети. Как не допустить этого, рассказал в... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T04:15
2021-06-12T04:15
международное общество профессионалов конкурентной разведки
евгений ющук
россия
мошенничество
технологии
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Электронная почта является объектом особого интереса мошенников, которые хотят получить доступ к вашим страницам в Сети. Как не допустить этого, рассказал в интервью радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.Почта может стать ключом, который вскроет все пароли на ваших аккаунтах, предупредил эксперт.Чтобы получить доступ к вашей электронной почте, жуликам сначала нужно добыть ее адрес, только после этого они начинают подбирать способы взлома, могут, например, отправить фишинговое письмо, пояснил Ющук. Он подчеркнул, что если злоумышленники не знают адрес, то им "некуда прицелиться", поэтому данные о своей почте нужно уметь прятать."Если действительно нужна конфиденциальность, то для регистрации, например, в социальной сети нужно использовать адрес электронной почты, которая вообще нигде не была "засвечена" и больше нигде не используется. Не надо "светить" адрес и в банковских договорах, учитывая, что утечки данных от банковского персонала, к сожалению, тоже случаются", — посоветовал Ющук.
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международное общество профессионалов конкурентной разведки, евгений ющук, россия, мошенничество, технологии, общество
Назван способ спрятаться от жуликов в Сети
04:15 12.06.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos

Эксперт Евгений Ющук рассказал о способе спрятаться от жуликов в Сети

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Электронная почта является объектом особого интереса мошенников, которые хотят получить доступ к вашим страницам в Сети. Как не допустить этого, рассказал в интервью радио Sputnik член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.
Почта может стать ключом, который вскроет все пароли на ваших аккаунтах, предупредил эксперт.
"Практически везде есть кнопка "вспомнить пароль". Если на нее нажать, то на почту придет специальное сообщение, с помощью которого пароль можно сменить", — сказал он.
Чтобы получить доступ к вашей электронной почте, жуликам сначала нужно добыть ее адрес, только после этого они начинают подбирать способы взлома, могут, например, отправить фишинговое письмо, пояснил Ющук. Он подчеркнул, что если злоумышленники не знают адрес, то им "некуда прицелиться", поэтому данные о своей почте нужно уметь прятать.
"Если действительно нужна конфиденциальность, то для регистрации, например, в социальной сети нужно использовать адрес электронной почты, которая вообще нигде не была "засвечена" и больше нигде не используется. Не надо "светить" адрес и в банковских договорах, учитывая, что утечки данных от банковского персонала, к сожалению, тоже случаются", — посоветовал Ющук.
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Международное общество профессионалов конкурентной разведкиЕвгений ЮщукРоссияМошенничествоТехнологииОбщество
 
 
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