https://ria.ru/20210612/zarplata-1736770373.html
Путин оценил зарплату Героя труда фразой "маловато будет"
Путин оценил зарплату Героя труда фразой "маловато будет" - РИА Новости, 13.06.2021
Путин оценил зарплату Героя труда фразой "маловато будет"
Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания "Герой труда". РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-12T16:51
2021-06-12T16:51
2021-06-13T00:13
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владимир путин
ростовская область
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания "Герой труда".На мероприятии в Кремле он пообщался с трактористом из общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александром Бондаренко."Зарплата какая у вас?" — поинтересовался Путин, извинившись за столь бытовой вопрос."Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше", — ответил Бондаренко.Главе государства эта сумма показалась небольшой. "Это маловато, честно говоря", — заметил он.Бондаренко пояснил, что можно получать и 70 тысяч в месяц, но речь идет о сезонных работах. По его словам, работникам хватает."Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа. <...> Будем дальше работать над этим", — заверил президент.
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россия, владимир путин, ростовская область, общество
Путин оценил зарплату Героя труда фразой "маловато будет"
16:51 12.06.2021 (обновлено: 00:13 13.06.2021)
Владимир Путин оценил зарплату Героя труда словами "маловато будет"
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания "Герой труда".
На мероприятии в Кремле он пообщался с трактористом из общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области
Александром Бондаренко.
"Зарплата какая у вас?" — поинтересовался Путин, извинившись за столь бытовой вопрос.
"Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше", — ответил Бондаренко.
Главе государства эта сумма показалась небольшой. "Это маловато, честно говоря", — заметил он.
Бондаренко пояснил, что можно получать и 70 тысяч в месяц, но речь идет о сезонных работах. По его словам, работникам хватает.
"Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа. <...> Будем дальше работать над этим", — заверил президент.