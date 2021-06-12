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Путин оценил зарплату Героя труда фразой "маловато будет"
Путин оценил зарплату Героя труда фразой "маловато будет" - РИА Новости, 13.06.2021
Путин оценил зарплату Героя труда фразой "маловато будет"
Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания "Герой труда". РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-12T16:51
2021-06-13T00:13
россия
владимир путин
ростовская область
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания "Герой труда".На мероприятии в Кремле он пообщался с трактористом из общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александром Бондаренко."Зарплата какая у вас?" — поинтересовался Путин, извинившись за столь бытовой вопрос."Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше", — ответил Бондаренко.Главе государства эта сумма показалась небольшой. "Это маловато, честно говоря", — заметил он.Бондаренко пояснил, что можно получать и 70 тысяч в месяц, но речь идет о сезонных работах. По его словам, работникам хватает."Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа. &lt;...&gt; Будем дальше работать над этим", — заверил президент.
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россия, владимир путин, ростовская область, общество
Путин оценил зарплату Героя труда фразой "маловато будет"
16:51 12.06.2021 (обновлено: 00:13 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВручение государственных премий и тракторист ООО им. Кирова Александр Бондаренко президентом РФ В. Путиным в Кремле
Вручение государственных премий и тракторист ООО им. Кирова Александр Бондаренко президентом РФ В. Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин оценил зарплату Героя труда словами "маловато будет"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания "Герой труда".
На мероприятии в Кремле он пообщался с трактористом из общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александром Бондаренко.
"Зарплата какая у вас?" — поинтересовался Путин, извинившись за столь бытовой вопрос.
"Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше", — ответил Бондаренко.
Главе государства эта сумма показалась небольшой. "Это маловато, честно говоря", — заметил он.
Бондаренко пояснил, что можно получать и 70 тысяч в месяц, но речь идет о сезонных работах. По его словам, работникам хватает.
"Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа. <...> Будем дальше работать над этим", — заверил президент.
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