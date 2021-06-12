https://ria.ru/20210612/zarplata-1736770373.html

Путин оценил зарплату Героя труда фразой "маловато будет"

Путин оценил зарплату Героя труда фразой "маловато будет" - РИА Новости, 13.06.2021

Путин оценил зарплату Героя труда фразой "маловато будет"

Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания "Герой труда". РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-12T16:51

2021-06-12T16:51

2021-06-13T00:13

россия

владимир путин

ростовская область

общество

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания "Герой труда".На мероприятии в Кремле он пообщался с трактористом из общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александром Бондаренко."Зарплата какая у вас?" — поинтересовался Путин, извинившись за столь бытовой вопрос."Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше", — ответил Бондаренко.Главе государства эта сумма показалась небольшой. "Это маловато, честно говоря", — заметил он.Бондаренко пояснил, что можно получать и 70 тысяч в месяц, но речь идет о сезонных работах. По его словам, работникам хватает."Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа. <...> Будем дальше работать над этим", — заверил президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/zvanie-1730666233.html

россия

ростовская область

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россия, владимир путин, ростовская область, общество