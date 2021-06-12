https://ria.ru/20210612/zaderzhanie-1736747127.html

Замдиректора департамента Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве

Замдиректора департамента Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 12.06.2021

Замдиректора департамента Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве

Замдиректора департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина задержали по делу о мошенничестве при получении выплат. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T13:33

2021-06-12T13:33

2021-06-12T15:33

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москва

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Замдиректора департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина задержали по делу о мошенничестве при получении выплат."Задержание произведено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по предыдущему месту работы и не связано с профессиональной деятельностью в Минобрнауки России", — заявили в пресс-службе ведомства.Следователи обратились в Хорошевский суд Москвы с ходатайством об аресте чиновника. Коровину избрали меру пресечения в виде ареста до августа. По части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество при получении выплат") замдиректору департамента грозит до десяти лет лишения свободы.В Минобрнауки опровергли информацию о том, что Коровин ранее работал в МЧС Тюменской области. Предыдущее место работы Коровина — Специальное управление федеральной противопожарной службы №100 МЧС России в Одинцовском районе Московской области.

https://ria.ru/20210610/zaderzhanie-1736412924.html

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россия, москва, происшествия