https://ria.ru/20210612/zaderzhanie-1736747127.html
Замдиректора департамента Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве
Замдиректора департамента Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 12.06.2021
Замдиректора департамента Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве
Замдиректора департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина задержали по делу о мошенничестве при получении выплат. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:33
2021-06-12T13:33
2021-06-12T15:33
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736770101_0:0:1134:638_1920x0_80_0_0_4712b076a420cf3f3ec010204f714e61.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Замдиректора департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина задержали по делу о мошенничестве при получении выплат."Задержание произведено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по предыдущему месту работы и не связано с профессиональной деятельностью в Минобрнауки России", — заявили в пресс-службе ведомства.Следователи обратились в Хорошевский суд Москвы с ходатайством об аресте чиновника. Коровину избрали меру пресечения в виде ареста до августа. По части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество при получении выплат") замдиректору департамента грозит до десяти лет лишения свободы.В Минобрнауки опровергли информацию о том, что Коровин ранее работал в МЧС Тюменской области. Предыдущее место работы Коровина — Специальное управление федеральной противопожарной службы №100 МЧС России в Одинцовском районе Московской области.
https://ria.ru/20210610/zaderzhanie-1736412924.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736770101_80:0:1073:745_1920x0_80_0_0_238445b55a90d36f9051af27c318a67a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия
Замдиректора департамента Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве
13:33 12.06.2021 (обновлено: 15:33 12.06.2021)
Замдиректора департамента Минобрнауки Романа Коровина задержали по делу о мошенничестве