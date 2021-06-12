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Замдиректора департамента Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве
Замдиректора департамента Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 12.06.2021
Замдиректора департамента Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве
Замдиректора департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина задержали по делу о мошенничестве при получении выплат. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:33
2021-06-12T15:33
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Замдиректора департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина задержали по делу о мошенничестве при получении выплат."Задержание произведено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по предыдущему месту работы и не связано с профессиональной деятельностью в Минобрнауки России", — заявили в пресс-службе ведомства.Следователи обратились в Хорошевский суд Москвы с ходатайством об аресте чиновника. Коровину избрали меру пресечения в виде ареста до августа. По части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество при получении выплат") замдиректору департамента грозит до десяти лет лишения свободы.В Минобрнауки опровергли информацию о том, что Коровин ранее работал в МЧС Тюменской области. Предыдущее место работы Коровина — Специальное управление федеральной противопожарной службы №100 МЧС России в Одинцовском районе Московской области.
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россия, москва, происшествия
Замдиректора департамента Минобрнауки задержали по делу о мошенничестве
13:33 12.06.2021 (обновлено: 15:33 12.06.2021)
 
© Фото : Минобрнауки РоссииКоровин Роман Сергеевич
Коровин Роман Сергеевич - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© Фото : Минобрнауки России

Замдиректора департамента Минобрнауки Романа Коровина задержали по делу о мошенничестве

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Замдиректора департамента управления делами Минобрнауки Романа Коровина задержали по делу о мошенничестве при получении выплат.
"Задержание произведено в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по предыдущему месту работы и не связано с профессиональной деятельностью в Минобрнауки России", — заявили в пресс-службе ведомства.
Следователи обратились в Хорошевский суд Москвы с ходатайством об аресте чиновника. Коровину избрали меру пресечения в виде ареста до августа. По части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество при получении выплат") замдиректору департамента грозит до десяти лет лишения свободы.
В Минобрнауки опровергли информацию о том, что Коровин ранее работал в МЧС Тюменской области. Предыдущее место работы Коровина — Специальное управление федеральной противопожарной службы №100 МЧС России в Одинцовском районе Московской области.
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