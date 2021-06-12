https://ria.ru/20210612/vystavka-1736769712.html
Путин посетил Третьяковскую галерею
Путин посетил Третьяковскую галерею - РИА Новости, 12.06.2021
Путин посетил Третьяковскую галерею
Президент РФ Владимир Путин вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом приехал в Новую Третьяковку на Крымском Валу, где посетит выставку к 800-летию... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T16:45
2021-06-12T16:45
2021-06-12T16:45
культура
религия
новая третьяковская галерея
музеи
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом приехал в Новую Третьяковку на Крымском Валу, где посетит выставку к 800-летию со дня рождения Александра Невского и осмотрит экспозицию, посвященную эпохе романтизма в России и Германии.Открытие экспозиции "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" приурочено ко Дню России 12 июня.Выставка, объединившая экспонаты из 40 российских музейных и частных собраний, готовилась более полутора лет. Экспозиция посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII – начала XX века.На выставке представлены посвященные российской истории полотна Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Сергея Иванова, Василия Верещагина и других отечественных мастеров живописи. Центральное произведение экспозиции - триптих Павла Корина "Александр Невский".Экспозиция "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" объединила работы крупнейших художников Германии и России первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова и других.Масштабный проект включает в себя две выставки, одна из которых представлена в Москве, а другая будет показана в Дрездене.
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религия, новая третьяковская галерея, музеи, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин
Путин посетил Третьяковскую галерею
Путин и патриарх Кирилл посетили в Третьяковке выставку, посвященную Александру Невскому