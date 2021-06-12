https://ria.ru/20210612/vystavka-1736769712.html

Путин посетил Третьяковскую галерею

Путин посетил Третьяковскую галерею - РИА Новости, 12.06.2021

Путин посетил Третьяковскую галерею

Президент РФ Владимир Путин вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом приехал в Новую Третьяковку на Крымском Валу, где посетит выставку к 800-летию... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T16:45

2021-06-12T16:45

2021-06-12T16:45

культура

религия

новая третьяковская галерея

музеи

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0c/1736755133_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57fe6b4a4ba104c1bf2f07f9d4ed6f4f.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом приехал в Новую Третьяковку на Крымском Валу, где посетит выставку к 800-летию со дня рождения Александра Невского и осмотрит экспозицию, посвященную эпохе романтизма в России и Германии.Открытие экспозиции "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского" приурочено ко Дню России 12 июня.Выставка, объединившая экспонаты из 40 российских музейных и частных собраний, готовилась более полутора лет. Экспозиция посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII – начала XX века.На выставке представлены посвященные российской истории полотна Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Сергея Иванова, Василия Верещагина и других отечественных мастеров живописи. Центральное произведение экспозиции - триптих Павла Корина "Александр Невский".Экспозиция "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" объединила работы крупнейших художников Германии и России первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова и других.Масштабный проект включает в себя две выставки, одна из которых представлена в Москве, а другая будет показана в Дрездене.

https://ria.ru/20210612/khod-1736730591.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новая третьяковская галерея, музеи, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин