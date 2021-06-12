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В Москве продлили нерабочие дни до 19 июня
В Москве продлили нерабочие дни до 19 июня - РИА Новости, 12.06.2021
В Москве продлили нерабочие дни до 19 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:05
2021-06-12T15:05
2021-06-12T15:16
здоровье - общество
сергей собянин
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общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы."Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников", - написал Собянин в своем блоге.Мэр уточнил, что "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. По его словам, это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным (воскресеньям).Решение не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с указом президента РФ от 11 мая 2020 года № 316.
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здоровье - общество, сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, москва
В Москве продлили нерабочие дни до 19 июня
15:05 12.06.2021 (обновлено: 15:16 12.06.2021)
Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня