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Выборы президента РСФСР 12 июня 1991 года

Выборы президента РСФСР 12 июня 1991 года - РИА Новости, 12.06.2021

Выборы президента РСФСР 12 июня 1991 года

12 июня 1991 года состоялись первые выборы президента РСФСР (и единственные с таким названием страны). РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T04:10

2021-06-12T04:10

2021-06-12T04:10

рсфср

борис ельцин

справки

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12 июня 1991 года состоялись первые выборы президента РСФСР (и единственные с таким названием страны). Должность президента РСФСР была введена в результате референдума 17 марта 1991 года. 5 апреля 1991 года Третий (внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР принял решение о назначении на 12 июня 1991 года выборов президента. 24 апреля 1991 года был принят закон РСФСР "О выборах Президента РСФСР".Согласно закону, президент РСФСР избирался на пятилетний срок в паре с вице-президентом РСФСР. Закон также содержал уникальную норму: кандидаты регистрировались после их выдвижения, но в бюллетень для голосования вносились лишь те зарегистрированные кандидаты, которые собрали необходимое число подписей избирателей. На пост президента РСФСР было выдвинуто множество кандидатур, но документы в Центральную избирательную комиссию представили лишь 10 пар кандидатов. Некоторые выдвинутые в президенты кандидаты (Борис Громов, Алексей Сергеев) удовлетворились положением кандидатов на должность вице-президента. Первым, 16 мая, был зарегистрирован председатель Либерально-демократической партии Владимир Жириновский (с кандидатом на должность вице-президента Андреем Завидия – президентом концерна "Галанд"). 20 мая были зарегистрированы еще пять пар кандидатов (первый – кандидат на должность президента, второй – кандидат на должность вице-президента): – член Совета безопасности СССР, бывший министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин и председатель Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР Рамазан Абдулатипов; – председатель Верховного Совета РСФСР, народный депутат СССР Борис Ельцин и председатель Комитета Верховного Совета РСФСР полковник Александр Руцкой; – командующий Приволжско-Уральским военным округом, народный депутат СССР генерал-полковник Альберт Макашов и заведующий кафедрой Академии труда и социальных отношений Алексей Сергеев; – народный депутат СССР, бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков и первый заместитель министра внутренних дел СССР, народный депутат СССР генерал-полковник Борис Громов; – председатель Кемеровского областного Совета народных депутатов, народный депутат РСФСР Аман-Гельды Тулеев и начальник комбината "Кузбассшахтострой", народный депутат РСФСР Виктор Бочаров. Нескольким кандидатам было отказано в регистрации в связи с тем, что выдвинувшие их организации не имели по закону права выдвигать кандидатов на должность президента РСФСР. В поддержку всех зарегистрированных кандидатов, кроме Владимира Жириновского, было собрано необходимое количество подписей избирателей (100 тысяч). Жириновский же воспользовался другой возможностью, которую предоставил закон о выборах президента – поддержкой не менее одной пятой от общего числа народных депутатов РСФСР, принятой путем тайного голосования на заседании Съезда народных депутатов РСФСР. Голосование прошло 22 мая 1991 года на Четвертом Съезде народных депутатов РСФСР. Борис Ельцин был единым кандидатом демократических сил; среди выдвинувших его организаций были движение "Демократическая Россия", Демократическая партия России и Социал-демократическая партия Российской Федерации. Полковник Александр Руцкой на Третьем Съезде народных депутатов РСФСР выступил в поддержку Ельцина и создал депутатскую группу "Коммунисты за демократию". Таким образом, союз с Руцким позволил Ельцину привлечь на свою сторону умеренных коммунистов. Коммунистическая партия РСФСР сделала основную ставку на пару Николай Рыжков – Борис Громов. Радикальных консерваторов представляла пара Альберт Макашов – Алексей Сергеев. Вадим Бакатин был близок к Михаилу Горбачеву и занимал центристские позиции. Аман-Гельды Тулеев имел хорошие позиции в автономиях. Выборы проходили по мажоритарной системе абсолютного большинства. В голосовании приняли участие 74,7% избирателей. По результатам голосования пара Борис Ельцин – Александр Руцкой победила уже в первом туре, получив 57,3% голосов. Второе место заняла пара Николай Рыжков – Борис Громов, получившая 16,9%. Третье место завоевал Владимир Жириновский (7,8%), ставший с этого момента заметной фигурой в российской политике. Далее шли Аман-Гельды Тулеев (6,8%), Альберт Макашов (3,7%) и Вадим Бакатин (3,4%). Против всех кандидатов голосовали 1,9% избирателей. Наибольшую поддержку пара Борис Ельцин – Александр Руцкой получила в Свердловской области (84,8%), выше 70% была их поддержка также в Чечено-Ингушской Республике, Пермской и Челябинской областях и в Москве, между 65 и 70% – в Республике Дагестан, Нижегородской и Самарской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и в Ленинграде. Наименьшую долю голосов они получили в Республике Тыва (15,25%), еще в трех национальных регионах (Республика Алтай, Республика Северная Осетия, Агинский Бурятский автономный округ) их поддержали менее 30% избирателей. 10 июля 1991 года Борис Ельцин принес президентскую присягу.В 1993 году срок президентских полномочий был сокращен до четырех лет; однако переходные положения Конституции 1993 года предусматривали, чтобы ранее избранный президентом Ельцин пробыл в должности весь первоначальный срок, и следующие выборы состоялись в 1996 году, а не в 1995 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рсфср, борис ельцин, справки