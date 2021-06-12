"Нафтогаз" предрек полномасштабную войну из-за "Северного потока – 2"
01:24 12.06.2021 (обновлено: 02:02 12.06.2021)
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Глава "Нафтогаза" Витренко увидел в "Северном потоке – 2" риск полномасштабной войны
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в беседе с Bloomberg заявил, что завершение строительства российского трубопровода "Северный поток – 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны.
“Наихудший сценарий – это не только то, что мы потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором", — сказал Витренко.
По мнению главы "Нафтогаза", завершение проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счет Запада".
Витренко также заявил, что отказ от санкционного давления США против "Северного потока – 2" может отрицательным образом сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода сложно, поскольку он практически достроен. Штаты 20 мая заявили об отказе от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, объяснив это "национальными интересами". Однако затем Вашингтон ввел санкции против организаций и судов, связанных с российским газовым проектом.
Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.