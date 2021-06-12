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"Нафтогаз" предрек полномасштабную войну из-за "Северного потока – 2"
"Нафтогаз" предрек полномасштабную войну из-за "Северного потока – 2" - РИА Новости, 12.06.2021
"Нафтогаз" предрек полномасштабную войну из-за "Северного потока – 2"
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в беседе с Bloomberg заявил, что завершение строительства российского трубопровода "Северный поток – 2" якобы может привести к... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T01:24
2021-06-12T02:02
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
юрий витренко
восточная европа
балтийское море
северный поток
нафтогаз украины
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На Украине предрекли полномасштабную войну из-за "Северного потока – 2"
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в беседе с Bloomberg заявил, что завершение строительства российского трубопровода "Северный поток – 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны.По мнению главы "Нафтогаза", завершение проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счет Запада".Витренко также заявил, что отказ от санкционного давления США против "Северного потока – 2" может отрицательным образом сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода сложно, поскольку он практически достроен. Штаты 20 мая заявили об отказе от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, объяснив это "национальными интересами". Однако затем Вашингтон ввел санкции против организаций и судов, связанных с российским газовым проектом.Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210611/bayden-1736558878.html
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"Нафтогаз" предрек полномасштабную войну из-за "Северного потока – 2"
01:24 12.06.2021 (обновлено: 02:02 12.06.2021)
 
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov

Глава "Нафтогаза" Витренко увидел в "Северном потоке – 2" риск полномасштабной войны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в беседе с Bloomberg заявил, что завершение строительства российского трубопровода "Северный поток – 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны.

“Наихудший сценарий – это не только то, что мы потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором", — сказал Витренко.

По мнению главы "Нафтогаза", завершение проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счет Запада".
Витренко также заявил, что отказ от санкционного давления США против "Северного потока – 2" может отрицательным образом сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине.
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Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода сложно, поскольку он практически достроен. Штаты 20 мая заявили об отказе от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, объяснив это "национальными интересами". Однако затем Вашингтон ввел санкции против организаций и судов, связанных с российским газовым проектом.
Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
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РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Юрий ВитренкоВосточная ЕвропаБалтийское мореСеверный потокНафтогаз УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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