https://ria.ru/20210612/voyna-1736713351.html

"Нафтогаз" предрек полномасштабную войну из-за "Северного потока – 2"

"Нафтогаз" предрек полномасштабную войну из-за "Северного потока – 2" - РИА Новости, 12.06.2021

"Нафтогаз" предрек полномасштабную войну из-за "Северного потока – 2"

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в беседе с Bloomberg заявил, что завершение строительства российского трубопровода "Северный поток – 2" якобы может привести к... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T01:24

2021-06-12T01:24

2021-06-12T02:02

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

юрий витренко

восточная европа

балтийское море

северный поток

нафтогаз украины

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На Украине предрекли полномасштабную войну из-за "Северного потока – 2"

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в беседе с Bloomberg заявил, что завершение строительства российского трубопровода "Северный поток – 2" якобы может привести к началу полномасштабной войны.По мнению главы "Нафтогаза", завершение проекта будет означать, что "пророссийская позиция продвигается за счет Запада".Витренко также заявил, что отказ от санкционного давления США против "Северного потока – 2" может отрицательным образом сказаться на прозападных настроениях во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода сложно, поскольку он практически достроен. Штаты 20 мая заявили об отказе от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, объяснив это "национальными интересами". Однако затем Вашингтон ввел санкции против организаций и судов, связанных с российским газовым проектом.Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210611/bayden-1736558878.html

https://ria.ru/20210609/potok-1736340287.html

россия

восточная европа

балтийское море

украина

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