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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 12.06.2021
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
В субботу в Москве ожидаются дождь, местами гроза и сильный ветер до 17 метров в секунду, сообщается на сайте главка МЧС. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T13:42
2021-06-12T13:42
2021-06-12T13:42
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В субботу в Москве ожидаются дождь, местами гроза и сильный ветер до 17 метров в секунду, сообщается на сайте главка МЧС."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 13.30 до 23.00 12 июня по Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Также рекомендуется парковать автомобиль вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/pogoda-1736571543.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре в субботу