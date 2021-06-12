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На пилота вертолета, к которому приклеили мужчину скотчем, завели дело
На пилота вертолета, к которому приклеили мужчину скотчем, завели дело - РИА Новости, 12.06.2021
На пилота вертолета, к которому приклеили мужчину скотчем, завели дело
Следователи возбудили уголовное дело против пилота вертолета, к которому скотчем привязали мужчину для ролика на YouTube блогера Михаила Литвина, сообщила... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:57
2021-06-12T15:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против пилота вертолета, к которому скотчем привязали мужчину для ролика на YouTube блогера Михаила Литвина, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.Ранее она сообщала, что с 15 по 20 мая видеоблогер Михаил Литвин обратился к индивидуальному предпринимателю-владельцу вертолета Robinson R44 и договорился о съемках. На поле в районе Верхнее Мячково пилот разрешил прикрепить мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета и "осуществил полет, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности". Как отмечает Марковская, пилот действовал по указанию блогера Литвина. СК организовал проверку.По словам Марковской, вертолет уже изъят, пилот отстранен от полетов, по результатам проверки будет принято процессуальное решение."Возбуждено уголовное дело в отношении пилота вертолета. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала Марковская журналистам.По ее словам, прикрепленным к вертолету мужчина признан потерпевшим. Следователи уже допросили владельца вертолета и блогера.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
На пилота вертолета, к которому приклеили мужчину скотчем, завели дело
15:57 12.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СК завел дело на пилота вертолета, к которому приклеили мужчину скотчем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против пилота вертолета, к которому скотчем привязали мужчину для ролика на YouTube блогера Михаила Литвина, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Ранее она сообщала, что с 15 по 20 мая видеоблогер Михаил Литвин обратился к индивидуальному предпринимателю-владельцу вертолета Robinson R44 и договорился о съемках. На поле в районе Верхнее Мячково пилот разрешил прикрепить мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета и "осуществил полет, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности". Как отмечает Марковская, пилот действовал по указанию блогера Литвина. СК организовал проверку.
Блогер привязал мужчину к вертолету
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СК заинтересовал ролик про полет вертолета с приклеенным скотчем мужчиной
По словам Марковской, вертолет уже изъят, пилот отстранен от полетов, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
"Возбуждено уголовное дело в отношении пилота вертолета. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала Марковская журналистам.
По ее словам, прикрепленным к вертолету мужчина признан потерпевшим. Следователи уже допросили владельца вертолета и блогера.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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