https://ria.ru/20210612/vaktsiny-1736494541.html

"Выжидает, чтобы напасть". Почему привитых награждают миллионами

"Выжидает, чтобы напасть". Почему привитых награждают миллионами - РИА Новости, 12.06.2021

"Выжидает, чтобы напасть". Почему привитых награждают миллионами

Коронавирус с нами надолго, это затаившийся враг, который просто выжидает удачный момент, — ученые не скрывают тревоги. Заболеваемость растет, появляются новые... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T08:00

2021-06-12T08:00

2021-06-12T07:58

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

вакцина "спутник v"

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вакцинация

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. Коронавирус с нами надолго, это затаившийся враг, который просто выжидает удачный момент, — ученые не скрывают тревоги. Заболеваемость растет, появляются новые штаммы, но пока в одних странах удваиваются показатели смертности, другие готовятся путешествовать с COVID-паспортами. Власти ищут самые убедительные аргументы в пользу прививок — заманивают в центры вакцинации лотереями, электромобилями Tesla, а некоторые и вовсе бесплатной марихуаной.Кое-что с прививкой"Косяк за вакцину" — под таким девизом идет кампания за вакцинацию в штате Вашингтон. Там лицензированным продавцам конопли поручили выдавать привившимся бесплатную сигарету с легким наркотиком. Акция стартует 12 июля, пока предлагают только пиво, вино или алкогольный коктейль. Поучаствовать сможет 66 процентов населения штата — те, кто еще не привились, но "комплимент от заведения" полагается лишь совершеннолетним.Подобные "марихуанные акции" уже провели в столице, а также штатах Аризона и Нью-Джерси. Еще несколько регионов объявили о специальных лотереях. В Огайо одна счастливица выиграла миллион долларов. В Западной Виргинии победители получают пикапы и огнестрельное оружие. В Калифорнии властям даже пришлось предупреждать о мошенниках, которые под видом представителей власти звонят жертвам и просят сообщить банковские данные — якобы чтобы перевести выигранные деньги.Креативят не только в Америке. В некоторых районах Пекина вакцинированные становились счастливыми обладателями упаковки куриных яиц. У жителей Гонконга есть шанс выиграть автомобиль Tesla, золотой слиток или 3,4 миллиона долларов. В индийском городе Раджкоте женщинам преподносили золотые серьги в нос, а мужчинам — блендеры. В Таиланде — корову. Австралийские власти — гомеопатические средства, иммуномодуляторы, витамины. "Абсолютное сумасшествие", — прокомментировал ажиотаж один из местных медэкспертов.Россияне, сделавшие укол, тоже иногда получают подарки, помимо иммунитета. В Уфе разыгрывают квартиру и смартфоны. В Москве запустили программу поощрения для старшего поколения — обещают подарочные карты или промокоды на тысячу рублей.Другие стимулыИдти на все это приходится, потому что для коллективного иммунитета нужно привить большинство населения. Но во многих странах вакцинация затормозилась — те, кто хотел, уже укололись, остальные не спешат. Европейцев надеются мотивировать путешествиями. С 1 июля в ЕС запускают систему СOVID-сертификатов. Об этом много спорили, поскольку некоторые увидели тут дискриминацию. В документе укажут информацию либо о прививке — препаратом, одобренном в ЕС, либо о перенесенном заболевании. Предусмотрены два варианта — бумажный и электронный, в виде QR-кода. Система распространяется только на граждан ЕС и обладателей вида на жительство. В Брюсселе пообещали согласовать все и с другими странами. Но пока обсуждают лишь с Британией и США.В Соединенных Штатах федеральные власти не намерены заниматься ковидными паспортами. Это ляжет на плечи частного сектора и местной администрации. Поэтому не ясно, будет ли единый стандарт. Так, в Нью-Йорке компания IBM разработала приложение Excelsior Pass. В QR-коде — данные о вакцинации и другая медицинская информация, водительское удостоверение. Ожидается, что приложение загрузят на смартфоны все 20 миллионов жителей мегаполиса. Сейчас им пользуются чуть более миллиона — лишь каждый девятый привитый. Прозвучала и критика. Предполагалось, что штат потратит на это 2,5 миллиона долларов. Но почему-то расходы выросли до 17 миллионов. Подобный проект летом планируют запустить в Японии. В КНР вакцинные сертификаты для международных путешествий появились еще в марте.Еще не конецВ Китае впервые за долгое время — очередная вспышка коронавируса. В преддверии выпускных школьных экзаменов в крупном городе Гуанчжоу на юге страны ввели ограничения. В конце мая там обнаружили около двух десятков зараженных, случаи были не завозные. Временно закрыли некоторые общественные места и станции метро. Во Вьетнаме из-за нового штамма — он похож и на индийский, и на британский — многие заведения ушли на карантин. В прошлом году страна успешно погасила вспышку, а нынешнюю называют самой серьезной за всю пандемию. На фоне президентских выборов в Перу удвоились показатели смертности от инфекции. Эксперты установили, что летальные случаи считали неправильно, и теперь в стране 180,7 тысячи умерших. В соседней Бразилии — протесты. Народ возмущен тем, что глава государства Жаир Болсонару, прославившийся COVID-диссидентством, не справляется с угрозой. Во Всемирной организации здравоохранения призвали не ждать полного избавления от коронавируса. Спецпредставитель ВОЗ Дэвид Набарро посоветовал всем приспосабливаться к этим условиям. Конечно, жизнь продолжается, но нужно сохранять бдительность. "Мы знаем, что вирус постоянно меняется, и хотя вакцины — это замечательное средство, его недостаточно. Можно сказать, вирус затаился и выжидает, чтобы снова напасть", — отметил он. Между тем споры о том, как возникла инфекция, продолжаются. Британские ученые уверены в лабораторном происхождении SARS-CoV-2. К тем же выводам пришли и специалисты Калифорнийского университета в Беркли. В газете The Wall Street Journal доктор Стивен Куэй и профессор Ричард Мюллер указали, что последовательность геномов SARS-CoV-2 крайне редко встречается у природных коронавирусов, а у предыдущих — SARS или MERS — такой и вовсе нет.Они считают, что сторонники гипотезы о передаче вируса от животного к человеку должны разъяснить, почему SARS-CoV-2 при мутации и рекомбинации выбрал наименее предпочтительную последовательность. В Китае лабораторную версию категорически отрицают и считают политизированной. В ВОЗ искусственное происхождение вируса назвали "крайне маловероятным". Эти дискуссии не скоро утихнут. Истину в обозримой перспективе установить вряд ли удастся. И пока новые штаммы приводят к очередным вспышкам и локдаунам, правительствам придется решать, как жить рядом с постоянной угрозой.

https://ria.ru/20210521/vaktsiny-1732995395.html

https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, воз, евросоюз, сша, вакцинация, в мире