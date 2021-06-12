https://ria.ru/20210612/vaktsinatsiya-1736791892.html

В Совфеде призвали к более эффективной рекламе вакцинации

В Совфеде призвали к более эффективной рекламе вакцинации - РИА Новости, 12.06.2021

В Совфеде призвали к более эффективной рекламе вакцинации

Для защиты от роста числа заболеваний коронавирусом необходима более эффективная реклама вакцинации, потому что это единственный путь защиты населения, заявила... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T20:37

2021-06-12T20:37

2021-06-12T20:37

татьяна кусайко

россия

здоровье - общество

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Для защиты от роста числа заболеваний коронавирусом необходима более эффективная реклама вакцинации, потому что это единственный путь защиты населения, заявила РИА Новости замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.Заболеваемость COVID-19 в России выросла до 13,5 тысячи случаев за сутки. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 193 964, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."Главная защита от коронавируса - это вакцинация. Многое зависит от самих людей, от их ответственного отношения к собственному здоровью, к здоровью окружающих. В этом отношении медицинским работниками нужно больше проводить работы с пациентами", - сказала Кусайко.По ее словам, надо размещать больше социальной рекламы в общественных местах, которая призывает людей чаще мыть руки, носить средства индивидуальной защиты, и в первую очередь, вакцинироваться. Особенно в этом плане нужно воздействовать на людей старшего возраста, которые попадают в группу риска, убеждена сенатор.При этом Кусайко обратила внимание на то, что маски и санитайзеры максимально доступны в общественных местах, хотя раньше с этим действительно были проблемы. Сейчас же, отметила она, при посещении многих общественных мест, маски и антисептики предоставляются бесплатно."Люди делятся на девиантов и тех, кто придерживается установленных правил. К сожалению, есть люди, являющиеся ковид-диссидентами. Они, в принципе, отрицают существование вируса. Эта позиция связана с отрицанием рисков, которые могут возникнуть. Как раз эти люди намеренно и демонстративно отказываются от ношения масок, от прививок", - заключила Кусайко.

https://ria.ru/20210612/vaktsinatsiya-1736758256.html

https://ria.ru/20210611/ekonomika-1736652274.html

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татьяна кусайко, россия, здоровье - общество, совет федерации рф, общество