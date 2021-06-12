https://ria.ru/20210612/vaktsina-1736775094.html

Побочные реакции выявили у 0,1 процента привитых от COVID-19 россиян

Побочные реакции выявили у 0,1 процента привитых от COVID-19 россиян - РИА Новости, 12.06.2021

Побочные реакции выявили у 0,1 процента привитых от COVID-19 россиян

Нежелательные реакции при применении вакцин от коронавируса в России зафиксированы у менее чем 0,1% привитых, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T17:38

2021-06-12T17:38

2021-06-12T18:10

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Нежелательные реакции при применении вакцин от коронавируса в России зафиксированы у менее чем 0,1% привитых, заявила в интервью РИА Новости глава Росздравнадзора Алла Самойлова."На сегодняшний день на территории Российской Федерации нежелательные реакции при применении вакцин против коронавирусной инфекции зафиксированы не более, чем у 0,1% вакцинированных", - сказала Самойлова.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Полный текст интервью с главой Росздравнадзора читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20210612/rakova-1736771639.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/koronavirus-1736671801.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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