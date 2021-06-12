https://ria.ru/20210612/vaktsina-1736775094.html
Побочные реакции выявили у 0,1 процента привитых от COVID-19 россиян
Побочные реакции выявили у 0,1 процента привитых от COVID-19 россиян - РИА Новости, 12.06.2021
Побочные реакции выявили у 0,1 процента привитых от COVID-19 россиян
Нежелательные реакции при применении вакцин от коронавируса в России зафиксированы у менее чем 0,1% привитых, заявила в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T17:38
2021-06-12T17:38
2021-06-12T18:10
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Нежелательные реакции при применении вакцин от коронавируса в России зафиксированы у менее чем 0,1% привитых, заявила в интервью РИА Новости глава Росздравнадзора Алла Самойлова."На сегодняшний день на территории Российской Федерации нежелательные реакции при применении вакцин против коронавирусной инфекции зафиксированы не более, чем у 0,1% вакцинированных", - сказала Самойлова.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Полный текст интервью с главой Росздравнадзора читайте на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20210612/rakova-1736771639.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
Побочные реакции выявили у 0,1 процента привитых от COVID-19 россиян
17:38 12.06.2021 (обновлено: 18:10 12.06.2021)
Нежелательные реакции зафиксированы у 0,1 процента вакцинированных от коронавируса россиян