https://ria.ru/20210612/utechka-1736807426.html

Глава ВОЗ оценил версию о лабораторном происхождении коронавируса

Глава ВОЗ оценил версию о лабораторном происхождении коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021

Глава ВОЗ оценил версию о лабораторном происхождении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает лабораторную утечку SARS-CoV-2. Об этом он сказал... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-12T23:42

2021-06-12T23:42

2021-06-13T00:53

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

g7

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает лабораторную утечку SARS-CoV-2. Об этом он сказал на саммите лидеров G7.Он напомнил, что как минимум 174 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией, а 3,75 миллиона умерли от ее последствий.По его словам, со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества" на начальных этапах расследования по происхождению SARS-CoV-2. Он добавил, что каждая гипотеза должна быть рассмотрена."Были трудности с обменом данными, особенно необработанными...мы надеемся, что на следующем этапе кооперация будет лучше", — подытожил глава ВОЗ.Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов о визите в город Ухань для выявления причин происхождения коронавируса. Эксперты ВОЗ посчитали утечку вируса из лаборатории "весьма маловероятной" и предположили, что SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей через другое животное. В США и еще в 13 странах выразили "озабоченность" выводами специалистов и заявили о необходимости "независимого расследования". Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций на тему эпидемии COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел страны, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение SARS-CoV-2 в Китае назвали политической игрой и попыткой свалить вину на других.

https://ria.ru/20210612/simptomy-1736766421.html

https://ria.ru/20210530/virus-1734813397.html

китай

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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, g7, воз, китай, в мире