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Глава ВОЗ оценил версию о лабораторном происхождении коронавируса
Глава ВОЗ оценил версию о лабораторном происхождении коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021
Глава ВОЗ оценил версию о лабораторном происхождении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает лабораторную утечку SARS-CoV-2. Об этом он сказал... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-12T23:42
2021-06-13T00:53
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
g7
воз
китай
в мире
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает лабораторную утечку SARS-CoV-2. Об этом он сказал на саммите лидеров G7.Он напомнил, что как минимум 174 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией, а 3,75 миллиона умерли от ее последствий.По его словам, со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества" на начальных этапах расследования по происхождению SARS-CoV-2. Он добавил, что каждая гипотеза должна быть рассмотрена."Были трудности с обменом данными, особенно необработанными...мы надеемся, что на следующем этапе кооперация будет лучше", — подытожил глава ВОЗ.Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов о визите в город Ухань для выявления причин происхождения коронавируса. Эксперты ВОЗ посчитали утечку вируса из лаборатории "весьма маловероятной" и предположили, что SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей через другое животное. В США и еще в 13 странах выразили "озабоченность" выводами специалистов и заявили о необходимости "независимого расследования". Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций на тему эпидемии COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел страны, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение SARS-CoV-2 в Китае назвали политической игрой и попыткой свалить вину на других.
https://ria.ru/20210612/simptomy-1736766421.html
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, g7, воз, китай, в мире
Глава ВОЗ оценил версию о лабораторном происхождении коронавируса
23:42 12.06.2021 (обновлено: 00:53 13.06.2021)
 
© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi

Глава ВОЗ Гебрейесус оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает лабораторную утечку SARS-CoV-2. Об этом он сказал на саммите лидеров G7.
Он напомнил, что как минимум 174 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией, а 3,75 миллиона умерли от ее последствий.

"Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии", — цитирует издание Daily Mail слова Гебрейесуса.

По его словам, со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества" на начальных этапах расследования по происхождению SARS-CoV-2. Он добавил, что каждая гипотеза должна быть рассмотрена.
"Были трудности с обменом данными, особенно необработанными...мы надеемся, что на следующем этапе кооперация будет лучше", — подытожил глава ВОЗ.
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 16:18
Ученые предупредили об изменении основных симптомов коронавируса
Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов о визите в город Ухань для выявления причин происхождения коронавируса. Эксперты ВОЗ посчитали утечку вируса из лаборатории "весьма маловероятной" и предположили, что SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей через другое животное. В США и еще в 13 странах выразили "озабоченность" выводами специалистов и заявили о необходимости "независимого расследования".
Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций на тему эпидемии COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел страны, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение SARS-CoV-2 в Китае назвали политической игрой и попыткой свалить вину на других.
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 15:47
Daily Caller: жена ученого из Ухани умерла от COVID-19 до пандемии
 
Коронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусG7ВОЗКитайВ мире
 
 
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