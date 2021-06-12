Глава ВОЗ оценил версию о лабораторном происхождении коронавируса
23:42 12.06.2021 (обновлено: 00:53 13.06.2021)
© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
Глава ВОЗ Гебрейесус оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что не исключает лабораторную утечку SARS-CoV-2. Об этом он сказал на саммите лидеров G7.
Он напомнил, что как минимум 174 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией, а 3,75 миллиона умерли от ее последствий.
"Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии", — цитирует издание Daily Mail слова Гебрейесуса.
По его словам, со стороны Китая не было достаточной "прозрачности и сотрудничества" на начальных этапах расследования по происхождению SARS-CoV-2. Он добавил, что каждая гипотеза должна быть рассмотрена.
"Были трудности с обменом данными, особенно необработанными...мы надеемся, что на следующем этапе кооперация будет лучше", — подытожил глава ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов о визите в город Ухань для выявления причин происхождения коронавируса. Эксперты ВОЗ посчитали утечку вируса из лаборатории "весьма маловероятной" и предположили, что SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей через другое животное. В США и еще в 13 странах выразили "озабоченность" выводами специалистов и заявили о необходимости "независимого расследования".
Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции относительно публикаций на тему эпидемии COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел страны, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение SARS-CoV-2 в Китае назвали политической игрой и попыткой свалить вину на других.