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В Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов
В Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов - РИА Новости, 12.06.2021
В Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов
Восемь человек погибли, еще трое пострадали из-за утечки химикатов в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T08:29
2021-06-12T08:29
2021-06-12T08:29
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гуйян
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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Восемь человек погибли, еще трое пострадали из-за утечки химикатов в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР, сообщает Центральное телевидение Китая.В субботу в 0.12 по местному времени (пятница 19.12 мск) в местное управление общественной безопасности поступило сообщение, что люди потеряли сознание при разгрузке метилформиата в зоне технико-экономического развития города Гуйян.Согласно данным предварительного расследования, утечка химикатов произошла при выгрузке метилформиата с транспортного средства с номерами провинции Хубэй на территории предприятия Sanqiang Xingxing Chemical.Все пострадавшие были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Специалисты утром в субботу провели мониторинг окружающей среды на месте ЧП, он показал, что качество воздуха в норме.Причины инцидента пока не установлены, расследование продолжается.
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хубэй, китай, гуйян, в мире
В Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов
В Китае при разгрузке метилформиата произошла утечка химикатов, восемь человек погибли