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На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала
На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала - РИА Новости, 12.06.2021
На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала
Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в эфире Четвертого канала, что Украине следует разработать собственные ракеты. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T14:04
2021-06-12T14:04
россия
вооруженные силы украины
нато
рональд рейган
михаил горбачев
сша
киев
цк кпсс
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в эфире Четвертого канала, что Украине следует разработать собственные ракеты.По его словам, Киев не должен полагаться лишь на помощь со стороны НАТО, а создавать свое высокоточное ракетное оружие."Мы все равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать, для нашего спокойствия, как бы до Урала, скажем. Это ракеты, в первую очередь, должны быть украинские, а не рассчитывать на натовские", — сказал Романенко.Генерал отметил, что сегодня Киев ограничен договором о ракетах средней и малой дальности, хотя из него уже вышли Россия и США. Однако, по его словам, снятие ограничений — "дело времени". Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальностиСССР и США о заключили ДРСМД 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Соглашение подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и американский лидер Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и носил бессрочный характер.Однако в 2019 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти нападки и предложила Вашингтону продолжить диалог, но американская сторона не пошла навстречу. Вскоре российский МИД официально сообщил о прекращении действия договора.
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/ukraina-1736494780.html
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россия, вооруженные силы украины, нато, рональд рейган, михаил горбачев, сша, киев, цк кпсс
На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала
14:04 12.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкГенерал-лейтенант запаса, профессор, военный эксперт Игорь Романенко
Генерал-лейтенант запаса, профессор, военный эксперт Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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Украинский генерал Романенко призвал разработать ракеты, которые смогут достать до Урала

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в эфире Четвертого канала, что Украине следует разработать собственные ракеты.
По его словам, Киев не должен полагаться лишь на помощь со стороны НАТО, а создавать свое высокоточное ракетное оружие.
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"Мы все равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать, для нашего спокойствия, как бы до Урала, скажем. Это ракеты, в первую очередь, должны быть украинские, а не рассчитывать на натовские", — сказал Романенко.
Генерал отметил, что сегодня Киев ограничен договором о ракетах средней и малой дальности, хотя из него уже вышли Россия и США. Однако, по его словам, снятие ограничений — "дело времени".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

СССР и США о заключили ДРСМД 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Соглашение подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и американский лидер Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и носил бессрочный характер.
Однако в 2019 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти нападки и предложила Вашингтону продолжить диалог, но американская сторона не пошла навстречу. Вскоре российский МИД официально сообщил о прекращении действия договора.
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РоссияВооруженные силы УкраиныНАТОРональд РейганМихаил ГорбачевСШАКиевЦК КПСС
 
 
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