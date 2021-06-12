https://ria.ru/20210612/ukraina-1736749788.html
На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала
На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала - РИА Новости, 12.06.2021
На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала
Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в эфире Четвертого канала, что Украине следует разработать собственные ракеты. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T14:04
2021-06-12T14:04
2021-06-12T14:04
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вооруженные силы украины
нато
рональд рейган
михаил горбачев
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в эфире Четвертого канала, что Украине следует разработать собственные ракеты.По его словам, Киев не должен полагаться лишь на помощь со стороны НАТО, а создавать свое высокоточное ракетное оружие."Мы все равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать, для нашего спокойствия, как бы до Урала, скажем. Это ракеты, в первую очередь, должны быть украинские, а не рассчитывать на натовские", — сказал Романенко.Генерал отметил, что сегодня Киев ограничен договором о ракетах средней и малой дальности, хотя из него уже вышли Россия и США. Однако, по его словам, снятие ограничений — "дело времени". Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальностиСССР и США о заключили ДРСМД 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Соглашение подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и американский лидер Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и носил бессрочный характер.Однако в 2019 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти нападки и предложила Вашингтону продолжить диалог, но американская сторона не пошла навстречу. Вскоре российский МИД официально сообщил о прекращении действия договора.
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/ukraina-1736494780.html
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россия, вооруженные силы украины, нато, рональд рейган, михаил горбачев, сша, киев, цк кпсс
На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала
Украинский генерал Романенко призвал разработать ракеты, которые смогут достать до Урала
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в эфире Четвертого канала
, что Украине следует разработать собственные ракеты.
По его словам, Киев не должен полагаться лишь на помощь со стороны НАТО, а создавать свое высокоточное ракетное оружие.
"Мы все равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать, для нашего спокойствия, как бы до Урала, скажем. Это ракеты, в первую очередь, должны быть украинские, а не рассчитывать на натовские", — сказал Романенко.
Генерал отметил, что сегодня Киев ограничен договором о ракетах средней и малой дальности, хотя из него уже вышли Россия и США. Однако, по его словам, снятие ограничений — "дело времени".
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
СССР и США о заключили ДРСМД 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Соглашение подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и американский лидер Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и носил бессрочный характер.
Однако в 2019 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти нападки и предложила Вашингтону продолжить диалог, но американская сторона не пошла навстречу. Вскоре российский МИД официально сообщил о прекращении действия договора.