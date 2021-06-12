https://ria.ru/20210612/ukraina-1736749788.html

На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала

На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала - РИА Новости, 12.06.2021

На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала

Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в эфире Четвертого канала, что Украине следует разработать собственные ракеты. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T14:04

2021-06-12T14:04

2021-06-12T14:04

россия

вооруженные силы украины

нато

рональд рейган

михаил горбачев

сша

киев

цк кпсс

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в эфире Четвертого канала, что Украине следует разработать собственные ракеты.По его словам, Киев не должен полагаться лишь на помощь со стороны НАТО, а создавать свое высокоточное ракетное оружие."Мы все равно будем заниматься такими ракетами, которые будут доставать, для нашего спокойствия, как бы до Урала, скажем. Это ракеты, в первую очередь, должны быть украинские, а не рассчитывать на натовские", — сказал Романенко.Генерал отметил, что сегодня Киев ограничен договором о ракетах средней и малой дальности, хотя из него уже вышли Россия и США. Однако, по его словам, снятие ограничений — "дело времени". Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальностиСССР и США о заключили ДРСМД 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Соглашение подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и американский лидер Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и носил бессрочный характер.Однако в 2019 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти нападки и предложила Вашингтону продолжить диалог, но американская сторона не пошла навстречу. Вскоре российский МИД официально сообщил о прекращении действия договора.

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/ukraina-1736494780.html

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736364236.html

россия

сша

киев

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россия, вооруженные силы украины, нато, рональд рейган, михаил горбачев, сша, киев, цк кпсс