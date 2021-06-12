https://ria.ru/20210612/ukraina-1736735899.html

Киев направит часть военной помощи США на углубление совместимости с НАТО

Киев направит часть военной помощи США на углубление совместимости с НАТО - РИА Новости, 12.06.2021

Киев направит часть военной помощи США на углубление совместимости с НАТО

Власти Украины направят 150 миллионов долларов помощи от США на оборону своих границ и углубление совместимости с НАТО, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T11:36

2021-06-12T11:36

2021-06-12T17:31

джон кирби

нато

сша

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730168079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4d65c9ddbd8c881eb42e8fbcbee17f6.jpg

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Власти Украины направят 150 миллионов долларов помощи от США на оборону своих границ и углубление совместимости с НАТО, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны в субботу утром.В пятницу официальный представитель Министерства обороны Джон Кирби заявил, что новая военная помощь США Украине составит 150 миллионов долларов."По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, эта помощь будет направлена на проведение мероприятий по обеспечению территориальной целостности Украины, обороны границ и углубление совместимости с НАТО", — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Украины.По словам Тарана, среди прочего Украина намерена пополнить свои арсеналы противоартиллерийских радаров и средств борьбы с беспилотниками."Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы. Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийских радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы", — приводит слова Тарана сайт Министерства обороны.По его словам, в период с 2014-го по 2021 год Украина получила от правительства США оборонительную помощь на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов.Ранее комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную американскую военную помощь Киеву до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие.

https://ria.ru/20210608/ukraina-1736220850.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон кирби, нато, сша, киев, украина, в мире