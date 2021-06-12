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Киев направит часть военной помощи США на углубление совместимости с НАТО
Киев направит часть военной помощи США на углубление совместимости с НАТО - РИА Новости, 12.06.2021
Киев направит часть военной помощи США на углубление совместимости с НАТО
Власти Украины направят 150 миллионов долларов помощи от США на оборону своих границ и углубление совместимости с НАТО, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T11:36
2021-06-12T11:36
2021-06-12T17:31
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КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Власти Украины направят 150 миллионов долларов помощи от США на оборону своих границ и углубление совместимости с НАТО, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны в субботу утром.В пятницу официальный представитель Министерства обороны Джон Кирби заявил, что новая военная помощь США Украине составит 150 миллионов долларов."По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, эта помощь будет направлена на проведение мероприятий по обеспечению территориальной целостности Украины, обороны границ и углубление совместимости с НАТО", — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Украины.По словам Тарана, среди прочего Украина намерена пополнить свои арсеналы противоартиллерийских радаров и средств борьбы с беспилотниками."Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы. Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийских радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы", — приводит слова Тарана сайт Министерства обороны.По его словам, в период с 2014-го по 2021 год Украина получила от правительства США оборонительную помощь на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов.Ранее комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную американскую военную помощь Киеву до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие.
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джон кирби, нато, сша, киев, украина, в мире
Киев направит часть военной помощи США на углубление совместимости с НАТО
11:36 12.06.2021 (обновлено: 17:31 12.06.2021)
Украина направит $150 миллионов помощи от США на углубление совместимости с НАТО
КИЕВ, 12 июн — РИА Новости.
Власти Украины
направят 150 миллионов долларов помощи от США
на оборону своих границ и углубление совместимости с НАТО
, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны в субботу утром.
В пятницу официальный представитель Министерства обороны Джон Кирби заявил, что новая военная помощь США Украине составит 150 миллионов долларов.
"По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, эта помощь будет направлена на проведение мероприятий по обеспечению территориальной целостности Украины, обороны границ и углубление совместимости с НАТО", — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Украины.
По словам Тарана, среди прочего Украина намерена пополнить свои арсеналы противоартиллерийских радаров и средств борьбы с беспилотниками.
"Этот пакет помощи направлен на повышение боевых возможностей сил обороны Украины, управление подразделениями, элементов радиоэлектронной борьбы. Речь идет о пополнении наших арсеналов противоартиллерийских радаров, средств для борьбы с беспилотниками, защищенной связи, электронной борьбы", — приводит слова Тарана сайт Министерства обороны.
По его словам, в период с 2014-го по 2021 год Украина получила от правительства США оборонительную помощь на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов.
Ранее комитет по иностранным делам сената США принял двухпартийный законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который увеличивает ежегодную американскую военную помощь Киеву до 300 миллионов долларов, включая летальное оружие.