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Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян
Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян - РИА Новости, 12.06.2021
Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян
Журналист Виктор Майстренко в эфире телеканале NewsOne использовал ненормативную лексику во время обращения депутата Харьковского горсовета от партии... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T07:04
2021-06-12T07:11
оппозиционная платформа - за жизнь
андрей лесик
виктор майстренко
россия
день россии
москва
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Журналист Виктор Майстренко в эфире телеканале NewsOne использовал ненормативную лексику во время обращения депутата Харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Андрея Лесика к россиянам.Парламентарий решил поздравить жителей соседней страны с Днем России.Это высказывание вывело из себя Майстренко, который охарактеризовал сказанное фразой: "Это конец (в оригинале использовано грубое ругательство. — Прим. ред.)". Также он заявил, что Киев "находится в состоянии войны" с Москвой. По мнению журналиста, "начать дружить с Россией" можно лишь при одном условии.Лесик не согласился с его словами и резко ответил собеседнику.Член ОПЗЖ назвал украинский и российский народы братскими и подчеркнул, что они будут такими всегда.
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оппозиционная платформа - за жизнь, андрей лесик, виктор майстренко, россия, день россии, москва, киев, украина, в мире
Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян
07:04 12.06.2021 (обновлено: 07:11 12.06.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Украинский журналист Майстренко выругался матом во время поздравления россиян

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Журналист Виктор Майстренко в эфире телеканале NewsOne использовал ненормативную лексику во время обращения депутата Харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Андрея Лесика к россиянам.
Парламентарий решил поздравить жителей соседней страны с Днем России.
"Сегодня 12 июня, День России. От себя лично, от партии ОПЗЖ поздравляю россиян с их днем, главным праздником", — отметил Лесик.
Это высказывание вывело из себя Майстренко, который охарактеризовал сказанное фразой: "Это конец (в оригинале использовано грубое ругательство. — Прим. ред.)". Также он заявил, что Киев "находится в состоянии войны" с Москвой. По мнению журналиста, "начать дружить с Россией" можно лишь при одном условии.
"Когда развалится к чертовой матери!" — высказался Майстренко.
Лесик не согласился с его словами и резко ответил собеседнику.
"Вы тут глупости рассказываете, вместо того, чтобы сглаживать ситуацию, которую семь лет искусственно раздували", — подчеркнул депутат.
Член ОПЗЖ назвал украинский и российский народы братскими и подчеркнул, что они будут такими всегда.
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