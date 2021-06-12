https://ria.ru/20210612/ukraina-1736719218.html

Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян

Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян - РИА Новости, 12.06.2021

Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян

Журналист Виктор Майстренко в эфире телеканале NewsOne использовал ненормативную лексику во время обращения депутата Харьковского горсовета от партии... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T07:04

2021-06-12T07:04

2021-06-12T07:11

оппозиционная платформа - за жизнь

андрей лесик

виктор майстренко

россия

день россии

москва

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Журналист Виктор Майстренко в эфире телеканале NewsOne использовал ненормативную лексику во время обращения депутата Харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Андрея Лесика к россиянам.Парламентарий решил поздравить жителей соседней страны с Днем России.Это высказывание вывело из себя Майстренко, который охарактеризовал сказанное фразой: "Это конец (в оригинале использовано грубое ругательство. — Прим. ред.)". Также он заявил, что Киев "находится в состоянии войны" с Москвой. По мнению журналиста, "начать дружить с Россией" можно лишь при одном условии.Лесик не согласился с его словами и резко ответил собеседнику.Член ОПЗЖ назвал украинский и российский народы братскими и подчеркнул, что они будут такими всегда.

https://ria.ru/20200114/1563383932.html

россия

москва

киев

украина

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2021

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оппозиционная платформа - за жизнь, андрей лесик, виктор майстренко, россия, день россии, москва, киев, украина, в мире