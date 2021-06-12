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Российский триколор запустили в стратосферу
Российский триколор запустили в стратосферу - РИА Новости, 12.06.2021
Российский триколор запустили в стратосферу
Российский триколор запущен в стратосферу в честь Дня России, он поднялся во Владимирской области на высоту более 26 километров, рассказали РИА Новости в ОНФ. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T09:21
2021-06-12T09:37
россия
день россии
космос - риа наука
общероссийский народный фронт
роскосмос
черноголовка
владимирская область
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский триколор запущен в стратосферу в честь Дня России, он поднялся во Владимирской области на высоту более 26 километров, рассказали РИА Новости в ОНФ."Накануне Дня России активисты Народного фронта вместе с партнёрами подняли один из главных символов страны — российский триколор – в стратосферу. Летательный аппарат с ним стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту в 26,6 тысячи метров", - говорится в сообщении.Для проведения акции Народный фронт обратился к организации "Стратонавтика", которая специализируется на запуске в стратосферу исследовательских, развлекательных и других миссий. "Сложная задача перед запуском — согласовать маршрут полета. Мы выбрали точку взлета - аэропорт в Раздолье. Средняя продолжительность полета в стратосферу полтора-два часа. Все это время наши камеры ведут съемку миссии", – объяснил руководитель "Стратонавтики" Денис Ефремов, отметив, что из-за розы ветров точки старта и приземления аппарата могут различаться на десятки километров.Кроме флага на борту проходил лётные испытания новый образовательный конструктор "стратосферный спутник", разработанный для инженерного обучения школьников. Уточняется, что такие конструкторы разосланы по детским командам в разные города России."Сейчас ребята собирают свои модели спутников с различной, придуманной самостоятельно полезной нагрузкой, а через две недели все команды соберутся на очный этап в Черноголовке, где вместе с наставниками и при поддержке Роскосмоса запустят собственные аппараты на испытания в стратосферу", - добавили организаторы.Единственным "врагом" запуска могла стать непогода, но за 15 минут до старта ветер стих, а грозовая туча прошла буквально в паре сотен метров от аэродрома. Поднявшись на высоту около 3 тысяч метров, камера на борту летающего объекта передала на землю абсолютно солнечное небо. Подъем до пиковой высоты занял примерно два часа, после чего аппарат стал опускаться на землю.
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россия, день россии, космос - риа наука, общероссийский народный фронт, роскосмос, черноголовка, владимирская область
Российский триколор запустили в стратосферу
09:21 12.06.2021 (обновлено: 09:37 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России
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© РИА Новости / Виталий Аньков
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Активисты ОНФ подняли российский триколор в стратосферу в честь Дня России

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский триколор запущен в стратосферу в честь Дня России, он поднялся во Владимирской области на высоту более 26 километров, рассказали РИА Новости в ОНФ.
"Накануне Дня России активисты Народного фронта вместе с партнёрами подняли один из главных символов страны — российский триколор – в стратосферу. Летательный аппарат с ним стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту в 26,6 тысячи метров", - говорится в сообщении.
Для проведения акции Народный фронт обратился к организации "Стратонавтика", которая специализируется на запуске в стратосферу исследовательских, развлекательных и других миссий. "Сложная задача перед запуском — согласовать маршрут полета. Мы выбрали точку взлета - аэропорт в Раздолье. Средняя продолжительность полета в стратосферу полтора-два часа. Все это время наши камеры ведут съемку миссии", – объяснил руководитель "Стратонавтики" Денис Ефремов, отметив, что из-за розы ветров точки старта и приземления аппарата могут различаться на десятки километров.
Кроме флага на борту проходил лётные испытания новый образовательный конструктор "стратосферный спутник", разработанный для инженерного обучения школьников. Уточняется, что такие конструкторы разосланы по детским командам в разные города России.
Девушки на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
Вчера, 01:03
День России
"Сейчас ребята собирают свои модели спутников с различной, придуманной самостоятельно полезной нагрузкой, а через две недели все команды соберутся на очный этап в Черноголовке, где вместе с наставниками и при поддержке Роскосмоса запустят собственные аппараты на испытания в стратосферу", - добавили организаторы.
Единственным "врагом" запуска могла стать непогода, но за 15 минут до старта ветер стих, а грозовая туча прошла буквально в паре сотен метров от аэродрома. Поднявшись на высоту около 3 тысяч метров, камера на борту летающего объекта передала на землю абсолютно солнечное небо. Подъем до пиковой высоты занял примерно два часа, после чего аппарат стал опускаться на землю.
 
РоссияДень РоссииКосмос - РИА НаукаОбщероссийский народный фронтРоскосмосЧерноголовкаВладимирская область
 
 
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