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Тимошенко оспорит отказ зарегистрировать группу по референдуму
Тимошенко оспорит отказ зарегистрировать группу по референдуму - РИА Новости, 12.06.2021
Тимошенко оспорит отказ зарегистрировать группу по референдуму
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что вместе со своей партией "Батькивщина" намерена оспорить решение Центральной избирательной комиссии Украины об... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T11:57
2021-06-12T11:57
цик украины
владимир зеленский
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
украина
в мире
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КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что вместе со своей партией "Батькивщина" намерена оспорить решение Центральной избирательной комиссии Украины об отказе в регистрации инициативной группы "земельного референдума".Ранее ЦИК Украины заявил, что нашел нарушения в организации инициативной группы. В частности, не все участники инициативных сборов ставили свои подписи за проведение референдума, а некоторые ставили подписи не только за себя. Второй причиной в отказе стало то, что инициативная группа с аналогичной темой уже была зарегистрирована ранее."Центральная избирательная комиссия пренебрегла Конституцией и отказала украинцам в праве решать судьбу своей земли. Сославшись на формальные и сугубо надуманные причины, 10 членов ЦИК, которые представляют монобольшинство, отказали одиннадцатитысячной инициативной группе в праве организовать всенародный референдум в защиту 72% территории Украины. Референдум, который поддерживают 77% украинцев. Уже на следующей неделе мы обжалуем это незаконное и антинародное решение ЦИК в суде", - написала Тимошенко в своем Facebook.Ранее лидер партии "Батькивщина" заявила, что представители инициативной группы "земельного референдума" подали в ЦИК заявления о проведении всеукраинского референдума против продажи земли сельскохозяйственного назначения. По ее словам, всего заявления о проведении референдума в ЦИК подали около 11 тысяч граждан при 60 необходимых. Регистрация инициативной группы была необходима для проведения референдума, однако ЦИК в регистрации отказал.В январе Тимошенко заявила, что "Батькивщина" инициирует всеукраинский референдум по пяти вопросам, в частности, по вопросу продажи земли и легализации марихуаны. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал намерение Тимошенко. Зеленский ранее подписал закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. После публикации в официальной прессе закон считается вступившим в силу.
https://ria.ru/20210326/tupik-1602908659.html
https://realty.ria.ru/20210525/ukraina-1733796657.html
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цик украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире
Тимошенко оспорит отказ зарегистрировать группу по референдуму
11:57 12.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Тимошенко оспорит отказ ЦИК Украины регистрировать инициативную группу "земельного референдума"

Читать ria.ru в
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что вместе со своей партией "Батькивщина" намерена оспорить решение Центральной избирательной комиссии Украины об отказе в регистрации инициативной группы "земельного референдума".
Ранее ЦИК Украины заявил, что нашел нарушения в организации инициативной группы. В частности, не все участники инициативных сборов ставили свои подписи за проведение референдума, а некоторые ставили подписи не только за себя. Второй причиной в отказе стало то, что инициативная группа с аналогичной темой уже была зарегистрирована ранее.
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"Центральная избирательная комиссия пренебрегла Конституцией и отказала украинцам в праве решать судьбу своей земли. Сославшись на формальные и сугубо надуманные причины, 10 членов ЦИК, которые представляют монобольшинство, отказали одиннадцатитысячной инициативной группе в праве организовать всенародный референдум в защиту 72% территории Украины. Референдум, который поддерживают 77% украинцев. Уже на следующей неделе мы обжалуем это незаконное и антинародное решение ЦИК в суде", - написала Тимошенко в своем Facebook.
Ранее лидер партии "Батькивщина" заявила, что представители инициативной группы "земельного референдума" подали в ЦИК заявления о проведении всеукраинского референдума против продажи земли сельскохозяйственного назначения. По ее словам, всего заявления о проведении референдума в ЦИК подали около 11 тысяч граждан при 60 необходимых. Регистрация инициативной группы была необходима для проведения референдума, однако ЦИК в регистрации отказал.
В январе Тимошенко заявила, что "Батькивщина" инициирует всеукраинский референдум по пяти вопросам, в частности, по вопросу продажи земли и легализации марихуаны. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал намерение Тимошенко. Зеленский ранее подписал закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. После публикации в официальной прессе закон считается вступившим в силу.
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ЦИК УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
 
 
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