Тимошенко оспорит отказ зарегистрировать группу по референдуму
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году
Тимошенко оспорит отказ ЦИК Украины регистрировать инициативную группу "земельного референдума"
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что вместе со своей партией "Батькивщина" намерена оспорить решение Центральной избирательной комиссии Украины об отказе в регистрации инициативной группы "земельного референдума".
Ранее ЦИК Украины заявил, что нашел нарушения в организации инициативной группы. В частности, не все участники инициативных сборов ставили свои подписи за проведение референдума, а некоторые ставили подписи не только за себя. Второй причиной в отказе стало то, что инициативная группа с аналогичной темой уже была зарегистрирована ранее.
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"Центральная избирательная комиссия пренебрегла Конституцией и отказала украинцам в праве решать судьбу своей земли. Сославшись на формальные и сугубо надуманные причины, 10 членов ЦИК, которые представляют монобольшинство, отказали одиннадцатитысячной инициативной группе в праве организовать всенародный референдум в защиту 72% территории Украины. Референдум, который поддерживают 77% украинцев. Уже на следующей неделе мы обжалуем это незаконное и антинародное решение ЦИК в суде", - написала Тимошенко в своем Facebook.
Ранее лидер партии "Батькивщина" заявила, что представители инициативной группы "земельного референдума" подали в ЦИК заявления о проведении всеукраинского референдума против продажи земли сельскохозяйственного назначения. По ее словам, всего заявления о проведении референдума в ЦИК подали около 11 тысяч граждан при 60 необходимых. Регистрация инициативной группы была необходима для проведения референдума, однако ЦИК в регистрации отказал.
В январе Тимошенко заявила, что "Батькивщина" инициирует всеукраинский референдум по пяти вопросам, в частности, по вопросу продажи земли и легализации марихуаны. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал намерение Тимошенко. Зеленский ранее подписал закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. После публикации в официальной прессе закон считается вступившим в силу.