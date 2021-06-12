https://ria.ru/20210612/timoshenko-1736738052.html

Тимошенко оспорит отказ зарегистрировать группу по референдуму

Тимошенко оспорит отказ зарегистрировать группу по референдуму - РИА Новости, 12.06.2021

Тимошенко оспорит отказ зарегистрировать группу по референдуму

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что вместе со своей партией "Батькивщина" намерена оспорить решение Центральной избирательной комиссии Украины об... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T11:57

2021-06-12T11:57

2021-06-12T11:57

цик украины

владимир зеленский

юлия тимошенко

партия "батькивщина"

украина

в мире

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КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что вместе со своей партией "Батькивщина" намерена оспорить решение Центральной избирательной комиссии Украины об отказе в регистрации инициативной группы "земельного референдума".Ранее ЦИК Украины заявил, что нашел нарушения в организации инициативной группы. В частности, не все участники инициативных сборов ставили свои подписи за проведение референдума, а некоторые ставили подписи не только за себя. Второй причиной в отказе стало то, что инициативная группа с аналогичной темой уже была зарегистрирована ранее."Центральная избирательная комиссия пренебрегла Конституцией и отказала украинцам в праве решать судьбу своей земли. Сославшись на формальные и сугубо надуманные причины, 10 членов ЦИК, которые представляют монобольшинство, отказали одиннадцатитысячной инициативной группе в праве организовать всенародный референдум в защиту 72% территории Украины. Референдум, который поддерживают 77% украинцев. Уже на следующей неделе мы обжалуем это незаконное и антинародное решение ЦИК в суде", - написала Тимошенко в своем Facebook.Ранее лидер партии "Батькивщина" заявила, что представители инициативной группы "земельного референдума" подали в ЦИК заявления о проведении всеукраинского референдума против продажи земли сельскохозяйственного назначения. По ее словам, всего заявления о проведении референдума в ЦИК подали около 11 тысяч граждан при 60 необходимых. Регистрация инициативной группы была необходима для проведения референдума, однако ЦИК в регистрации отказал.В январе Тимошенко заявила, что "Батькивщина" инициирует всеукраинский референдум по пяти вопросам, в частности, по вопросу продажи земли и легализации марихуаны. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал намерение Тимошенко. Зеленский ранее подписал закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. После публикации в официальной прессе закон считается вступившим в силу.

https://ria.ru/20210326/tupik-1602908659.html

https://realty.ria.ru/20210525/ukraina-1733796657.html

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цик украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, партия "батькивщина", украина, в мире