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Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды, сообщил Вильфанд
Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды, сообщил Вильфанд - РИА Новости, 12.06.2021
Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды, сообщил Вильфанд
Вода в Москве-реке и на Балтике в Калининградской области сейчас теплее, чем в Черном море на побережье Крыма, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T03:26
2021-06-12T03:26
2021-06-12T07:08
погода
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балтийское море
роман вильфанд
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общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вода в Москве-реке и на Балтике в Калининградской области сейчас теплее, чем в Черном море на побережье Крыма, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что у берегов Феодосии вода 16 градусов, в Алуште — 17 градусов тепла."Где еще очень высокая температура, это на юге Балтийского моря. Помимо того, что солнце, температура выше, чем в Москве. В Питере прогнозируем 24-28 градусов до субботы включительно, затем понижение будет. Это же здорово. В Калининграде 25-28, температура воды 18 градусов. Вот куда надо ехать", — сказал Вильфанд.Он также отметил, что температура воды в Азовском море 22 градуса."Так и прогнозирую, что Азовское неглубокое, но быстро прогревается, и там уже 22 градуса, будет к середине месяца уже 23-24, совершенно комфортная погода. На Азовском море очень хорошая погода", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20210611/pogoda-1736563795.html
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погода, черное море, азовское море, балтийское море, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, калининград, общество
Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды, сообщил Вильфанд
03:26 12.06.2021 (обновлено: 07:08 12.06.2021)
Глава Гидрометцентра Вильфанд: Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды