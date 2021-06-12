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Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды, сообщил Вильфанд
Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды, сообщил Вильфанд - РИА Новости, 12.06.2021
Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды, сообщил Вильфанд
Вода в Москве-реке и на Балтике в Калининградской области сейчас теплее, чем в Черном море на побережье Крыма, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T03:26
2021-06-12T07:08
погода
черное море
азовское море
балтийское море
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
калининград
общество
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вода в Москве-реке и на Балтике в Калининградской области сейчас теплее, чем в Черном море на побережье Крыма, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что у берегов Феодосии вода 16 градусов, в Алуште — 17 градусов тепла."Где еще очень высокая температура, это на юге Балтийского моря. Помимо того, что солнце, температура выше, чем в Москве. В Питере прогнозируем 24-28 градусов до субботы включительно, затем понижение будет. Это же здорово. В Калининграде 25-28, температура воды 18 градусов. Вот куда надо ехать", — сказал Вильфанд.Он также отметил, что температура воды в Азовском море 22 градуса."Так и прогнозирую, что Азовское неглубокое, но быстро прогревается, и там уже 22 градуса, будет к середине месяца уже 23-24, совершенно комфортная погода. На Азовском море очень хорошая погода", — подчеркнул он.
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погода, черное море, азовское море, балтийское море, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, калининград, общество
Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды, сообщил Вильфанд
03:26 12.06.2021 (обновлено: 07:08 12.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЦерковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму
Церковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Глава Гидрометцентра Вильфанд: Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вода в Москве-реке и на Балтике в Калининградской области сейчас теплее, чем в Черном море на побережье Крыма, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Ночные температуры высокие, и они не позволяют воде остыть. К воскресенью, да, думаю, что 20 (градусов в Москве-реке. — Прим. ред.) будет. Кстати говоря, эта температура выше, чем на побережьях Крыма… Калининград и Москва обогнали Крым", — уточнил Вильфанд.

Он уточнил, что у берегов Феодосии вода 16 градусов, в Алуште — 17 градусов тепла.
"Где еще очень высокая температура, это на юге Балтийского моря. Помимо того, что солнце, температура выше, чем в Москве. В Питере прогнозируем 24-28 градусов до субботы включительно, затем понижение будет. Это же здорово. В Калининграде 25-28, температура воды 18 градусов. Вот куда надо ехать", — сказал Вильфанд.
Он также отметил, что температура воды в Азовском море 22 градуса.
"Так и прогнозирую, что Азовское неглубокое, но быстро прогревается, и там уже 22 градуса, будет к середине месяца уже 23-24, совершенно комфортная погода. На Азовском море очень хорошая погода", — подчеркнул он.
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ПогодаЧерное мореАзовское мореБалтийское мореРоман ВильфандГидрометцентрМоскваКалининградОбщество
 
 
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