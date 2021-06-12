https://ria.ru/20210612/temperatura-1736716955.html

Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды, сообщил Вильфанд

Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды, сообщил Вильфанд - РИА Новости, 12.06.2021

Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды, сообщил Вильфанд

Вода в Москве-реке и на Балтике в Калининградской области сейчас теплее, чем в Черном море на побережье Крыма, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T03:26

2021-06-12T03:26

2021-06-12T07:08

погода

черное море

азовское море

балтийское море

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

калининград

общество

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вода в Москве-реке и на Балтике в Калининградской области сейчас теплее, чем в Черном море на побережье Крыма, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что у берегов Феодосии вода 16 градусов, в Алуште — 17 градусов тепла."Где еще очень высокая температура, это на юге Балтийского моря. Помимо того, что солнце, температура выше, чем в Москве. В Питере прогнозируем 24-28 градусов до субботы включительно, затем понижение будет. Это же здорово. В Калининграде 25-28, температура воды 18 градусов. Вот куда надо ехать", — сказал Вильфанд.Он также отметил, что температура воды в Азовском море 22 градуса."Так и прогнозирую, что Азовское неглубокое, но быстро прогревается, и там уже 22 градуса, будет к середине месяца уже 23-24, совершенно комфортная погода. На Азовском море очень хорошая погода", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20210611/pogoda-1736563795.html

черное море

азовское море

балтийское море

москва

калининград

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погода, черное море, азовское море, балтийское море, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, калининград, общество