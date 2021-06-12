Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210612/telegram-1736760908.html
СМИ: в Германии Telegram грозят штрафы до 55 миллионов евро
СМИ: в Германии Telegram грозят штрафы до 55 миллионов евро - РИА Новости, 12.06.2021
СМИ: в Германии Telegram грозят штрафы до 55 миллионов евро
Мессенджеру Telegram грозят в ФРГ штрафы до 55 миллионов евро из-за отсутствия контактного лица для общения с государственными службами и недостаточных мер для... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:35
2021-06-12T15:35
telegram (приложение)
министерство юстиции германии
германия
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149086/27/1490862723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_867251a06761d21c6762ecf60eb70c1f.jpg
БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Мессенджеру Telegram грозят в ФРГ штрафы до 55 миллионов евро из-за отсутствия контактного лица для общения с государственными службами и недостаточных мер для борьбы с нарушающим закон контентом, сообщило издание Spiegel.Согласно информации издания, Федеральное министерство юстиции ФРГ требует, чтобы Telegram "подчинялся закону", платформа должна быть "обязана быть доступной для властей, незамедлительно удалять криминальный контент и активно передавать пользовательские данные следователям".Федеральное управление юстиции, входящее в состав Минюста ФРГ, также начало два судебных разбирательства по делу о наложении штрафа на Telegram, поскольку компания не назначила контактное лицо для общения с властями и не предлагает предусмотренную законом процедуру подачи жалоб на преступный контент в Германии. Размер штрафов может составить до 55 миллионов евро, пишет Spiegel.
https://ria.ru/20210610/telegram-1736464702.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149086/27/1490862723_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bf1b2c1d23123141d36d4eacf817a97d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), министерство юстиции германии, германия, технологии, в мире
СМИ: в Германии Telegram грозят штрафы до 55 миллионов евро
15:35 12.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Spiegel сообщил, что в ФРГ Telegram грозят штрафы до 55 млн евро

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Мессенджеру Telegram грозят в ФРГ штрафы до 55 миллионов евро из-за отсутствия контактного лица для общения с государственными службами и недостаточных мер для борьбы с нарушающим закон контентом, сообщило издание Spiegel.
Согласно информации издания, Федеральное министерство юстиции ФРГ требует, чтобы Telegram "подчинялся закону", платформа должна быть "обязана быть доступной для властей, незамедлительно удалять криминальный контент и активно передавать пользовательские данные следователям".
Федеральное управление юстиции, входящее в состав Минюста ФРГ, также начало два судебных разбирательства по делу о наложении штрафа на Telegram, поскольку компания не назначила контактное лицо для общения с властями и не предлагает предусмотренную законом процедуру подачи жалоб на преступный контент в Германии. Размер штрафов может составить до 55 миллионов евро, пишет Spiegel.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 14:40
Суд оштрафовал Telegram еще на десять миллионов рублей
 
Telegram (приложение)Министерство юстиции ГерманииГерманияТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Научное судно "Академик Федоров" вернулось из Антарктиды в Петербург
09:18Полиция отпустила задержанную в Москве участницу Pussy Riot
09:12В Тихом океане начались учения с участием кораблей и вертолетов ТОФ
09:10В ЛНР 11 сутки не фиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
09:09Аналитики нашли расхождения в статистике трат российских женщин и мужчин
08:59В Венесуэлу прибыла новая партия "Спутника V"
08:29В Якутске возбудили дело после обнаружения тел при тушении пожара
08:22В Челябинской области водитель сбил двух девочек на переходе
08:17В тушении лесного пожара в Иркутской области задействовали самолет МЧС
08:13Эксперты узнали, почему россияне обращаются за микрозаймом
08:00Зря ждете: чего не получится добиться у Байдена
07:53В Китае не менее 11 человек погибли при взрыве газа
07:48Ведущие вузы отправили студентов сдавать сессию дистанционно
07:23В Приморье потушили пожар на территории завода
07:05СМИ: Япония проверит деятельность Apple и Google
06:13"Коснется каждого": в Раде заявили о серьезном ударе по Украине
06:05Россияне назвали желаемый размер безусловного базового дохода
04:58NBC: Байден передаст Путину "жесткий сигнал"
04:15После пожара в частном доме в Якутске нашли останки трех человек
04:14Insider: эксперты в США заподозрили Россию в хищении пособий американцев
Лента новостейМолния