https://ria.ru/20210612/telegram-1736760908.html
СМИ: в Германии Telegram грозят штрафы до 55 миллионов евро
СМИ: в Германии Telegram грозят штрафы до 55 миллионов евро - РИА Новости, 12.06.2021
СМИ: в Германии Telegram грозят штрафы до 55 миллионов евро
Мессенджеру Telegram грозят в ФРГ штрафы до 55 миллионов евро из-за отсутствия контактного лица для общения с государственными службами и недостаточных мер для... РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T15:35
2021-06-12T15:35
2021-06-12T15:35
telegram (приложение)
министерство юстиции германии
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БЕРЛИН, 12 июн - РИА Новости. Мессенджеру Telegram грозят в ФРГ штрафы до 55 миллионов евро из-за отсутствия контактного лица для общения с государственными службами и недостаточных мер для борьбы с нарушающим закон контентом, сообщило издание Spiegel.Согласно информации издания, Федеральное министерство юстиции ФРГ требует, чтобы Telegram "подчинялся закону", платформа должна быть "обязана быть доступной для властей, незамедлительно удалять криминальный контент и активно передавать пользовательские данные следователям".Федеральное управление юстиции, входящее в состав Минюста ФРГ, также начало два судебных разбирательства по делу о наложении штрафа на Telegram, поскольку компания не назначила контактное лицо для общения с властями и не предлагает предусмотренную законом процедуру подачи жалоб на преступный контент в Германии. Размер штрафов может составить до 55 миллионов евро, пишет Spiegel.
https://ria.ru/20210610/telegram-1736464702.html
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telegram (приложение), министерство юстиции германии, германия, технологии, в мире
СМИ: в Германии Telegram грозят штрафы до 55 миллионов евро
Spiegel сообщил, что в ФРГ Telegram грозят штрафы до 55 млн евро