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Полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в американском Остине

Полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в американском Остине - РИА Новости, 12.06.2021

Полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в американском Остине

Тринадцать человек пострадали при стрельбе в американском Остине, штат Техас, погибших нет, сообщил глава полиции города Джозеф Чакон. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T12:47

2021-06-12T12:47

2021-06-12T12:47

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали при стрельбе в американском Остине, штат Техас, погибших нет, сообщил глава полиции города Джозеф Чакон."Я рад сообщить, что на данный момент нет погибших. У нас два пациента в критическом состоянии. В целом, 11 человек было доставлены в одну больницу, один человек - в другую больницу, еще один человек обратился за срочной помощью с множественными огнестрельными ранениями", - заявил глава полиции на пресс-конференции. Он добавил, что на данный момент полиции известно в сумме о 13 пострадавших.Он отметил, что у полиции есть описание подозреваемого."Мы получили описание подозреваемого, оно не очень подробное из-за хаотичной природы событий. Подозреваемый, предположительно, худой чернокожий мужчина, одетый в черное", - заявил глава полиции.Мотивы подозреваемого пока не установлены, отметил он. "На данный момент не ясно, что вызвало это или почему это произошло", - сказал Чакон, отметив, что в расследовании участвует ФБР.Полиция попросила свидетелей событий связаться с правоохранителями и направить им все имеющиеся видео событий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210609/strelba-1736373659.html

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