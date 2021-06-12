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ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта
ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - РИА Новости, 12.06.2021
ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта
Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5 процентов годовых, говорится в его пресс-релизе. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T01:57
2021-06-12T01:57
2021-06-12T03:30
россия
ренессанс кредит
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
втб
экономика
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5 процентов годовых, говорится в его пресс-релизе.Регулятор уже в третий раз подряд увеличивает этот показатель и второй раз на 0,5 процентного пункта.Таким образом, ставка вернулась на уровень апреля — июня 2020 года.Выбор ключевой ставкиКак сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, обсуждались различные варианты действий, на заседании рассматривали повышение в диапазоне от 0,25 до 1 базового пункта.Глава ЦБ пояснила, что итоговое решение увеличить ставку на 0,5 процентного пункта основывается на том, что экономике и финансовой системе нужно давать время на адаптацию к переменам."И второе — нам еще нужно больше времени для того, чтобы оценить тот эффект, который уже есть и будет происходить от того повышения ставки, которое было осуществлено до того и сегодня. И нам нужно больше иметь статистики", — добавила Набиуллина.Реакция банковНекоторые опрошенные РИА Новости банки обещают рост ставок по вкладам и кредитам после решения ЦБ.Как пояснили в ВТБ, рост ключевой ставки — не единственный фактор повышения стоимости привлекаемого кредитными организациями денежного ресурса, но при этом достаточно важный.Роста ставок ждет и директор казначейства банка "Санкт-Петербург" Ринат Кутуев. Повышение ключевой ставки ускорит рост ставок по кредитам и депозитам, согласен и руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев. Его коллега Андрей Спиваков отмечает, что на новостях о динамике инфляции повышение ставки ЦБ было ожидаемым, поэтому изменения ставок в банках не будут существенными."Все прогнозы заложены во внутреннее фондирование — мы не ожидаем резкого скачка ставок по ипотеке и потребительским кредитам", — добавил он.Остальные банки также намерены отслеживать ситуацию на финансовом рынке после решения Банка России и принимать решение о возможном изменении ставок в зависимости от ситуации в целом. Так планируют поступить, в частности, крымский РНКБ, "Русский стандарт", Росбанк и Россельхозбанк.За движением рынка следят и в банке "Ренессанс кредит". А Промсвязьбанк в ближайшее время изменений по срочным депозитам и кредитам не планирует, но хочет "улучшить" условия по накопительным счетам. Новикомбанк планирует пересмотреть ставки по кредитам, а по вкладам — уже повышал недавно. "Почта банк" также поднял ставки по нескольким вкладам до заседания Центробанка, ожидая повышения ключевой ставки."Сейчас внимательно следим за рынком и рассматриваем вопрос коррекции ставок в связи с ростом ключевой ставки ЦБ", — отметили в кредитной организации.Политика ЦБЦентробанк перешел к нормализации кредитно-денежной политики весной на фоне быстрого восстановления экономики и ускорения инфляции.Изначально ставку подняли на 0,25 процентных пункта до 4,5 процента годовых, что привело к замедлению инфляции с 5,8 процента до 5,5 процента. В регуляторе указали, что это временный эффект и продолжили возвращение ставки в нейтральный диапазон, увеличив ее еще на 0,5 процентного пункта — до 5 процентов годовых.
https://ria.ru/20210611/deripaska-1736650093.html
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россия, ренессанс кредит, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), втб, экономика
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Банк России
по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5 процентов годовых, говорится в его пресс-релизе.
Регулятор уже в третий раз подряд увеличивает этот показатель и второй раз на 0,5 процентного пункта.
Таким образом, ставка вернулась на уровень апреля — июня 2020 года.
Выбор ключевой ставки
Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина
, обсуждались различные варианты действий, на заседании рассматривали повышение в диапазоне от 0,25 до 1 базового пункта.
Глава ЦБ
пояснила, что итоговое решение увеличить ставку на 0,5 процентного пункта основывается на том, что экономике и финансовой системе нужно давать время на адаптацию к переменам.
"И второе — нам еще нужно больше времени для того, чтобы оценить тот эффект, который уже есть и будет происходить от того повышения ставки, которое было осуществлено до того и сегодня. И нам нужно больше иметь статистики", — добавила Набиуллина.
Реакция банков
Некоторые опрошенные РИА Новости банки обещают рост ставок по вкладам и кредитам после решения ЦБ.
Как пояснили в ВТБ
, рост ключевой ставки — не единственный фактор повышения стоимости привлекаемого кредитными организациями денежного ресурса, но при этом достаточно важный.
"Поэтому мы ожидаем, что рынок отреагирует на него ростом ставок по кредитам. ВТБ не исключает изменения ставок по кредитам, при этом окончательное решение будет принимать, ориентируясь на конъюнктуру рынка", — прокомментировали в пресс-службе.
Роста
ставок ждет и директор казначейства банка "Санкт-Петербург" Ринат Кутуев. Повышение ключевой ставки ускорит рост ставок по кредитам и депозитам, согласен и руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка
Кирилл Матвеев. Его коллега Андрей Спиваков отмечает, что на новостях о динамике инфляции повышение ставки ЦБ было ожидаемым, поэтому изменения ставок в банках не будут существенными.
"Все прогнозы заложены во внутреннее фондирование — мы не ожидаем резкого скачка ставок по ипотеке и потребительским кредитам", — добавил он.
Остальные банки также намерены отслеживать ситуацию на финансовом рынке после решения Банка России и принимать решение о возможном изменении ставок в зависимости от ситуации в целом. Так планируют поступить, в частности, крымский РНКБ, "Русский стандарт", Росбанк
и Россельхозбанк
.
За движением рынка следят и в банке "Ренессанс кредит
". А Промсвязьбанк
в ближайшее время изменений по срочным депозитам и кредитам не планирует, но хочет "улучшить" условия по накопительным счетам. Новикомбанк
планирует пересмотреть ставки по кредитам, а по вкладам — уже повышал недавно. "Почта банк
" также поднял ставки по нескольким вкладам до заседания Центробанка, ожидая повышения ключевой ставки.
"Сейчас внимательно следим за рынком и рассматриваем вопрос коррекции ставок в связи с ростом ключевой ставки ЦБ", — отметили в кредитной организации.
Политика ЦБ
Центробанк перешел к нормализации кредитно-денежной политики весной на фоне быстрого восстановления экономики и ускорения инфляции.
Изначально ставку подняли на 0,25 процентных пункта до 4,5 процента годовых, что привело к замедлению инфляции с 5,8 процента до 5,5 процента. В регуляторе указали, что это временный эффект и продолжили возвращение ставки в нейтральный диапазон, увеличив ее еще на 0,5 процентного пункта — до 5 процентов годовых.