https://ria.ru/20210612/stavka-1736713721.html

ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта

ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - РИА Новости, 12.06.2021

ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта

Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5 процентов годовых, говорится в его пресс-релизе. РИА Новости, 12.06.2021

2021-06-12T01:57

2021-06-12T01:57

2021-06-12T03:30

россия

ренессанс кредит

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

втб

экономика

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5 процентов годовых, говорится в его пресс-релизе.Регулятор уже в третий раз подряд увеличивает этот показатель и второй раз на 0,5 процентного пункта.Таким образом, ставка вернулась на уровень апреля — июня 2020 года.Выбор ключевой ставкиКак сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, обсуждались различные варианты действий, на заседании рассматривали повышение в диапазоне от 0,25 до 1 базового пункта.Глава ЦБ пояснила, что итоговое решение увеличить ставку на 0,5 процентного пункта основывается на том, что экономике и финансовой системе нужно давать время на адаптацию к переменам."И второе — нам еще нужно больше времени для того, чтобы оценить тот эффект, который уже есть и будет происходить от того повышения ставки, которое было осуществлено до того и сегодня. И нам нужно больше иметь статистики", — добавила Набиуллина.Реакция банковНекоторые опрошенные РИА Новости банки обещают рост ставок по вкладам и кредитам после решения ЦБ.Как пояснили в ВТБ, рост ключевой ставки — не единственный фактор повышения стоимости привлекаемого кредитными организациями денежного ресурса, но при этом достаточно важный.Роста ставок ждет и директор казначейства банка "Санкт-Петербург" Ринат Кутуев. Повышение ключевой ставки ускорит рост ставок по кредитам и депозитам, согласен и руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев. Его коллега Андрей Спиваков отмечает, что на новостях о динамике инфляции повышение ставки ЦБ было ожидаемым, поэтому изменения ставок в банках не будут существенными."Все прогнозы заложены во внутреннее фондирование — мы не ожидаем резкого скачка ставок по ипотеке и потребительским кредитам", — добавил он.Остальные банки также намерены отслеживать ситуацию на финансовом рынке после решения Банка России и принимать решение о возможном изменении ставок в зависимости от ситуации в целом. Так планируют поступить, в частности, крымский РНКБ, "Русский стандарт", Росбанк и Россельхозбанк.За движением рынка следят и в банке "Ренессанс кредит". А Промсвязьбанк в ближайшее время изменений по срочным депозитам и кредитам не планирует, но хочет "улучшить" условия по накопительным счетам. Новикомбанк планирует пересмотреть ставки по кредитам, а по вкладам — уже повышал недавно. "Почта банк" также поднял ставки по нескольким вкладам до заседания Центробанка, ожидая повышения ключевой ставки."Сейчас внимательно следим за рынком и рассматриваем вопрос коррекции ставок в связи с ростом ключевой ставки ЦБ", — отметили в кредитной организации.Политика ЦБЦентробанк перешел к нормализации кредитно-денежной политики весной на фоне быстрого восстановления экономики и ускорения инфляции.Изначально ставку подняли на 0,25 процентных пункта до 4,5 процента годовых, что привело к замедлению инфляции с 5,8 процента до 5,5 процента. В регуляторе указали, что это временный эффект и продолжили возвращение ставки в нейтральный диапазон, увеличив ее еще на 0,5 процентного пункта — до 5 процентов годовых.

https://ria.ru/20210611/deripaska-1736650093.html

https://ria.ru/20210611/dollar-1736649532.html

https://ria.ru/20210611/stavka-1736642400.html

https://ria.ru/20210608/stavka-1736079667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ренессанс кредит, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), втб, экономика