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Врач назвал главное препятствие в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции
Врач назвал главное препятствие в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 12.06.2021
Врач назвал главное препятствие в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции
Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин рассказал РИА Новости, что главным препятствием для РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T09:40
2021-06-12T09:40
александр пронин
спид
московская область (подмосковье)
вич
общество
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин рассказал РИА Новости, что главным препятствием для борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции являются стигматизация как со стороны общества, так и со стороны самих пациентов.Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - заболевание, развивающееся при инфицировании вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус поражает иммунную систему и ослабляет защиту организма от инфекций и болезней. Симптомы ВИЧ варьируются в зависимости от стадии. Например, в первые несколько недель после инфицирования могут наблюдаться симптомы, сходные с гриппом. По мере того, как инфекция ослабляет иммунную систему, могут появляться лихорадка, диарея, потеря веса, кашель, увеличение лимфоузлов, затем могут развиться такие заболевания, как туберкулез, криптококковый менингит, острые бактериальные инфекции и онкологические заболевания, в частности, саркома Капоши и лимфомы."А вот что касается стигмы, то это главное препятствие для борьбы с эпидемией. Причем как стигма по отношению к людям, живущим с ВИЧ со стороны общества, так и самостигма, внутренняя стигма среди самих пациентов", - рассказал специалист.По словам Пронина, источником стигмы является страх перед "неизлечимым", "смертельным" заболеванием, да еще и передающимся "особыми путями". Обвинение пациентов, навешивание ярлыков, нелестные оценки заболевшим - "сам виноват", "закономерный исход такого поведения" пугают и общество, и самих пациентов.Также специалист отметил, что от момента инфицирования до развития СПИДа без лечения проходит в среднем 7-10 лет. Если вовремя начать лечение – можно жить долго, примерно столько же, сколько и без вируса. Человек живет долго и умирает от болезней, не связанных со СПИДом, в возрасте, в котором умирают люди из общей популяции, присущем для конкретного региона.Жители Московской области 12 и 13 июня смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах, а также получить профессиональную консультацию специалиста.
https://ria.ru/20210612/podmoskove-1736724511.html
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александр пронин, спид, московская область (подмосковье), вич, общество
Врач назвал главное препятствие в борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции
09:40 12.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве
Лаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Врач рассказал, что препятствием для борьбы с ВИЧ-инфекцией является стигматизация болезни

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин рассказал РИА Новости, что главным препятствием для борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции являются стигматизация как со стороны общества, так и со стороны самих пациентов.
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - заболевание, развивающееся при инфицировании вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Вирус поражает иммунную систему и ослабляет защиту организма от инфекций и болезней. Симптомы ВИЧ варьируются в зависимости от стадии. Например, в первые несколько недель после инфицирования могут наблюдаться симптомы, сходные с гриппом. По мере того, как инфекция ослабляет иммунную систему, могут появляться лихорадка, диарея, потеря веса, кашель, увеличение лимфоузлов, затем могут развиться такие заболевания, как туберкулез, криптококковый менингит, острые бактериальные инфекции и онкологические заболевания, в частности, саркома Капоши и лимфомы.
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"А вот что касается стигмы, то это главное препятствие для борьбы с эпидемией. Причем как стигма по отношению к людям, живущим с ВИЧ со стороны общества, так и самостигма, внутренняя стигма среди самих пациентов", - рассказал специалист.
По словам Пронина, источником стигмы является страх перед "неизлечимым", "смертельным" заболеванием, да еще и передающимся "особыми путями". Обвинение пациентов, навешивание ярлыков, нелестные оценки заболевшим - "сам виноват", "закономерный исход такого поведения" пугают и общество, и самих пациентов.
"Сейчас заболевание перестало быть фатальным, а продолжительность и качество жизни людей, живущих с ВИЧ, выровнялось с людьми, живущими без ВИЧ. Истории жизни, открыто рассказанные пациентами, которые живут с ВИЧ-статусом, снижают уровень страха и саму стигму", - подчеркнул Пронин.
Также специалист отметил, что от момента инфицирования до развития СПИДа без лечения проходит в среднем 7-10 лет. Если вовремя начать лечение – можно жить долго, примерно столько же, сколько и без вируса. Человек живет долго и умирает от болезней, не связанных со СПИДом, в возрасте, в котором умирают люди из общей популяции, присущем для конкретного региона.
"Для части наших пациентов, ВИЧ – это случайная находка, полученная по результатам лабораторных исследований. Проходить обследование на ВИЧ-инфекцию мы рекомендуем не реже 1 раза в год", - дополнил Пронин.
Жители Московской области 12 и 13 июня смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах, а также получить профессиональную консультацию специалиста.
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Александр ПронинСПИДМосковская область (Подмосковье)ВИЧОбщество
 
 
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